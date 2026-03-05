Введите ваш ник на сайте
«Аль-Ахли» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.65

05 марта 2026 8:59
Аль-Ахли - Аль-Иттихад
06 мар. 2026, пятница 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
1.65
Тотал больше 2.5
6 марта состоится матч 25 тура высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» примет «Аль-Иттихад». Хозяева ведут борьбу за чемпионство и находятся в отличной форме, тогда как гости закрепились в первой пятерке и также демонстрируют стабильные результаты. Встреча обещает быть напряженной: атакующая мощь «Аль-Ахли» против организованной игры «Аль-Иттихада».

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» занимает 2 место после 24 туров, набрав 59 очков. Команда находится на впечатляющей серии – пять побед подряд в чемпионате. При этом коллектив стабильно забивает: в последних пяти матчах команда отличилась 15 раз.

Главной ударной силой является Айвен Тоуни, который забил уже 31 гол в 35 матчах. Благодаря высокой результативности «Аль-Ахли» часто решает исход матчей именно за счет мощной атаки. Однако оборона иногда допускает ошибки: 6 пропущенных мячей за последние пять игр.

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» после 24 туров занимает 5 место с 42 очками. Команда подходит к матчу на серии без поражений и также демонстрирует хорошую форму. В последних пяти играх «Аль-Иттихад» забил 9 мячей и пропустил всего 4.

Лидером атаки команды является Уссем Ауар, забивший 10 голов в 23 матчах. Команда играет более сбалансированно и надежно в обороне, чем соперник, что может стать важным фактором в предстоящем матче.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем 3.00 забито за игру в последних 5 матчах
  • В среднем 1.20 пропущено за игру в последних 5 матчах
  • Не проигрывает «Аль-Иттихаду» дома в 10 из 12 последних матчей

«Аль-Иттихад»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем 1.80 забито за игру в последних 5 матчах
  • В среднем 0.80 пропущено за игру в последних 5 матчах
  • Забивает в 4 последних матчах чемпионата

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Иттихад»

Обе команды подходят к игре в хорошей форме, однако «Аль-Ахли» выглядит более опасным именно в атаке. Команда много забивает и регулярно создает давление у чужих ворот. «Аль-Иттихад» способен навязать борьбу за счет организованной обороны, но против такой результативной атаки сдержать соперника будет непросто.

С учетом статистики последних матчей и тенденции очных встреч наиболее логичным выглядит сценарий с результативной игрой и преимуществом хозяев поля.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Победа «Аль-Ахли»

1.65
Тотал больше 2.5
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Ахли
