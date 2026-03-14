14.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
3-2-1-3-1
1
Кобель
49
Реджани
3
Антон
15
Шлоттербек
8
Свенссон
26
Рюэрсон
9
Забитцер
27
Адейеми
23
Нмеча
7
Беллингем
14
Байер
4-2-2-1-1
1
Дамен
31
Шлоттербек
16
Зесигер
34
Чавес
13
Яннулис
19
Фельхауэр
17
Якич
4
Массенго
22
Ридер
20
Клод-Морис
21
Рибейру
14
Байер
2
Коуто
2
Коуто
14
Байер
9
Забитцер
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
9
Забитцер
23
Нмеча
8
Брандт
8
Брандт
23
Нмеча
27
Адейеми
9
Гирасси
9
Гирасси
27
Адейеми
8
Свенссон
21
Силва
21
Силва
8
Свенссон
17
Якич
27
Вольф
27
Вольф
17
Якич
4
Массенго
8
Реджбечай
8
Реджбечай
4
Массенго
21
Рибейру
36
Кемюр
36
Кемюр
21
Рибейру
20
Клод-Морис
30
Каде
30
Каде
20
Клод-Морис
13
Яннулис
11
Грегоритч
11
Грегоритч
13
Яннулис
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
25
Даниэль Клейн
ВР
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
40
Самуэле Инасио
ЦФ
Остались в запасе
25
Даниэль Клейн
ВР
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия Д
Точно не сыграют
Под вопросом
Аугсбург
Точно не сыграют
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
2
Нарушения
7
7
Офсайды
0
3
Количество передач
576
385
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.77
xGP (предотвращенные голы)
0.67
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Аугсбурга», 26-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Аугсбург»
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Источник: «Бомбардир»