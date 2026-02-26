27 февраля в рамках 24 тура Бундеслиги «Аугсбург» сыграет с «Кельном». Команды располагаются в середине таблицы и подходят к очной встрече с разной динамикой результатов. Хозяева регулярно набирают очки в последних турах, тогда как гости испытывают трудности в гостевых матчах, несмотря на стабильную результативность.
«Аугсбург»
«Аугсбург» после 23 туров занимает 10 место с 28 очками. В прошлом туре команда обыграла «Вольфсбург» (3:2), продолжив серию матчей с забитыми мячами. На отрезке последних пяти игр «Аугсбург» отличился 8 раз и пропустил 6 голов. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей, однако оборона допускает ошибки – в 7 из 9 последних встреч команда пропускала.
«Кельн»
«Кельн» после 23 туров располагается на 12 месте с 24 очками. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (2:2) и не может выиграть уже три матча подряд. При этом «Кельн» стабильно забивает – в 8 последних матчах чемпионата команда неизменно отличалась. Однако оборона действует нестабильно: 9 пропущенных мячей в последних пяти играх.
Факты о командах:
«Аугсбург»
- 28 очков после 23 туров и 10 место в таблице
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
- В последних 5 играх: 8 забито и 6 пропущено
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
«Кельн»
- 24 очка после 23 туров и 12 место в таблице
- Не выигрывает в 3 последних матчах
- Забивает в 8 последних матчах Бундеслиги
- Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах
- В последних 5 играх: 6 забито и 9 пропущено
Прогноз на матч «Аугсбург» – «Кельн»
Обе команды подходят к матчу с регулярными голами в последних турах, но и с проблемами в обороне. «Аугсбург» стабильно забивает в очных встречах, отличившись в 14 последних матчах против «Кельна», а гости, в свою очередь, забивают в 9 последних играх чемпионата. С учетом статистики личных встреч и текущей формы соперников можно ожидать результативную игру.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.6
- Тотал больше 2.5