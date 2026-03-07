07.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
4-1-3-2
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
13
Зайвальд
7
Нуса
14
Баумгартнер
10
Груда
49
Диоманде
40
Ромуло
4-1-2-1-2
1
Дамен
40
Бэнкс
31
Шлоттербек
34
Чавес
13
Яннулис
17
Якич
32
Ридер
4
Массенго
36
Кемюр
21
Рибейру
19
Фельхауэр
17
10
49
7
40
19
17
40
36
21
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
11
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Аугсбург
Точно не сыграют
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
8
9
Офсайды
1
4
Количество передач
552
341
Сейвы
4
7
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.26
3.24
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Аугсбурга», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Аугсбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»