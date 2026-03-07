Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 15:57
РБ Лейпциг
07.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
76' Я. Диоманде 90+2' А. Чавес (АГ)
39' Р. Фельхауэр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
10
Брайан Груда
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
49
Ян Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
31
Кевен Шлоттербек
(К) ЦЗ
34
Артур Чавес
ЦЗ
17
Кристиян Якич
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
36
Мерт Кемюр
АП
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
21
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
33
Андрия Максимович
АП
27
Тидиам Гомис
ЛВ
9
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Конрад Хардер
ЦФ
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
8
Эльвис Реджбечай
ЦП
37
Tim Schnitzer
ЦП
11
Исмаэль Гарби
АП
30
Антон Каде
ЛВ
38
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-1-3-2
26
Вандевордт
22
Раум
4
Орбан
23
Люкеба
17
Баку
13
Зайвальд
7
Нуса
14
Баумгартнер
10
Груда
49
Диоманде
40
Ромуло
4-1-2-1-2
1
Дамен
40
Бэнкс
31
Шлоттербек
34
Чавес
13
Яннулис
17
Якич
32
Ридер
4
Массенго
36
Кемюр
21
Рибейру
19
Фельхауэр
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
10
Груда
6
Банзузи
6
Банзузи
10
Груда
49
Диоманде
27
Гомис
27
Гомис
49
Диоманде
7
Нуса
9
Бакайоко
9
Бакайоко
7
Нуса
40
Ромуло
11
Хардер
11
Хардер
40
Ромуло
19
Фельхауэр
27
Вольф
27
Вольф
19
Фельхауэр
17
Якич
8
Реджбечай
8
Реджбечай
17
Якич
40
Бэнкс
37
37
40
Бэнкс
36
Кемюр
30
Каде
30
Каде
36
Кемюр
21
Рибейру
38
Грегоритч
38
Грегоритч
21
Рибейру
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
11
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
5
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Андрия Максимович
АП
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
11
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Мануэль Баум
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Viggo Gebel
ЦП
Петер Гулачи
ВР
Коста Неделькович
ПЗ
Assan Ouédraogo
ЦП
Ксавер Шлагер
ЦП
Аугсбург
Точно не сыграют
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
Крислен Матсима
ЦЗ
Седрик Зесигер
ЦЗ
Янник Кайтель
ЦП
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
2
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
8
9
Офсайды
1
4
Количество передач
552
341
Сейвы
4
7
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
13
13
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.26
3.24
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Аугсбурга», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Аугсбург»

«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Аугсбург РБ Лейпциг
