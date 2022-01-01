Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Германия. Вторая Бундеслига
Команды
Хольштайн
Состав
€ 20 млн
Хольштайн - состав команды
Киль
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Гольштайн-Штадион
Сайт:
http://www.holstein-kiel.de
Тренер:
Марцель Рапп
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Вайнер Тимон
Вра
27
€ 0.8 млн
31
Marcel Engelhardt
Вра
-
47
Толкин Джон
Защ
24
€ 2.5 млн
26
Зец Давид
Защ
26
€ 2.5 млн
6
Ивежич Марко
Защ
24
€ 1.5 млн
23
Розенбом Лассе
Защ
24
€ 1.2 млн
32
Секине Хироки
Защ
24
€ 1.2 млн
3
Коменда Марко
Защ
29
€ 0.7 млн
5
Йоханссон Карл
Защ
32
€ 0.4 млн
3
Niko Takahashi
Защ
-
2
Frederik Roslyng
Защ
-
13
Ivan Nekić
Защ
-
10
Теркельсен Йонас
Пол
23
€ 2.5 млн
8
Балци Гильермо
Пол
25
€ 1 млн
28
Мефферт Йонас
Пол
32
€ 0.7 млн
15
Kasper Davidsen
Пол
-
19
Харрес Фил
Нап
24
€ 2.5 млн
11
де Регт Гьян
Нап
23
€ 0.9 млн
17
Алиду Фарид
Нап
25
€ 0.8 млн
16
Келати Анду
Нап
24
€ 0.7 млн
7
Скрыбски Стивен
Нап
33
€ 0.5 млн
25
Marcus Müller
Нап
-
20
Adrian Kapralik
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 4, нападающих: 7
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
2
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+