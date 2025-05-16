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Прогноз на точный счет матча «Боруссия Д» – «Хольштайн»: Бундеслига, 17 мая 2025

16 мая 2025 9:11
Боруссия Д - Хольштайн
17 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
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6.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Боруссии Д»
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17 мая на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде пройдeт матч заключительного тура чемпионата Германии. «Боруссия Д» в великолепной форме и борется за место в топ-5, тогда как «Хольштайн» оказался на грани вылета. Обе команды находятся под давлением, но преследуют разные цели: хозяева хотят закрепить еврокубковую позицию, гости – сохранить шансы на спасение.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» проводит сильнейшую концовку сезона. Четыре победы подряд в чемпионате, включая яркие матчи с «Вольфсбургом» (4:0) и «Байером» (4:2), демонстрируют атакующую мощь команды. В последних 5 турах дортмундцы забили 17 голов – в среднем по 3.4 мяча за игру.Серу Гирасси стал настоящим лидером атаки – 33 гола в 44 матчах, и он не сбавляет оборотов. Однако даже при столь мощной атаке оборона «Боруссии» остаeтся уязвимой – 7 пропущенных голов за 5 туров, и только один «сухой» матч. Команда стабильно забивает, но и соперникам даeт пространство.

«Хольштайн»

Несмотря на 17-е место, «Хольштайн» не сдаeтся без боя. Команда регулярно забивает – 10 голов за 5 последних матчей, в которых не было ни одного «сухого» поражения. Выездная победа над «Аугсбургом» и боевые ничьи с «Лейпцигом» и «Боруссией М» демонстрируют бойцовский характер.Однако оборона – основная проблема: 9 пропущенных мячей за последние 5 встреч и голы в 10 матчах подряд говорят о серьeзных трудностях в организации у своих ворот. Даже при высокой самоотдаче «Хольштайн» допускает слишком много ошибок в опасных зонах.

Факты о командах:

«Боруссия Д»

  • Побеждает в 4 турах подряд
  • Забивает в среднем 3.4 гола за матч, пропускает 1.4 (последние 5 игр)
  • 5-е место, 54 очка
  • Забивает в 7 матчах подряд

«Хольштайн»

  • В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • 17-е место, 25 очков
  • Забивает в 6 последних матчах

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
11
Забитых мячей
4
3.67
В среднем за матч
1.33
5:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Германия. Бундеслига, 17 тур
Хольштайн
4 : 2
14.01.2025
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/2 финала
Боруссия Д
5 : 0
01.05.2021
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/4 финала
Хольштайн
0 : 4
07.02.2012
Боруссия Д

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Хольштайн»

«Боруссия Д» выглядит ярко и доминирует в атаке – мотивация закрепиться в еврозоне дополнительно подстeгивает команду. Но и «Хольштайн» способен огрызнуться, особенно с учeтом нестабильной обороны хозяев. Матч, вероятно, получится открытым и богатым на моменты. Учитывая форму атакующих лидеров и уязвимости в защите у обеих команд, логичным сценарием выглядит уверенная победа «Боруссии Д», но без «сухого» счeта.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Боруссии Д»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Боруссии Д» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 2.5 – коэффициент 1.95

6.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Боруссии Д»
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Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Хольштайн Боруссия Д
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