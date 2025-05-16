17 мая на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде пройдeт матч заключительного тура чемпионата Германии. «Боруссия Д» в великолепной форме и борется за место в топ-5, тогда как «Хольштайн» оказался на грани вылета. Обе команды находятся под давлением, но преследуют разные цели: хозяева хотят закрепить еврокубковую позицию, гости – сохранить шансы на спасение.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» проводит сильнейшую концовку сезона. Четыре победы подряд в чемпионате, включая яркие матчи с «Вольфсбургом» (4:0) и «Байером» (4:2), демонстрируют атакующую мощь команды. В последних 5 турах дортмундцы забили 17 голов – в среднем по 3.4 мяча за игру.Серу Гирасси стал настоящим лидером атаки – 33 гола в 44 матчах, и он не сбавляет оборотов. Однако даже при столь мощной атаке оборона «Боруссии» остаeтся уязвимой – 7 пропущенных голов за 5 туров, и только один «сухой» матч. Команда стабильно забивает, но и соперникам даeт пространство.

«Хольштайн»

Несмотря на 17-е место, «Хольштайн» не сдаeтся без боя. Команда регулярно забивает – 10 голов за 5 последних матчей, в которых не было ни одного «сухого» поражения. Выездная победа над «Аугсбургом» и боевые ничьи с «Лейпцигом» и «Боруссией М» демонстрируют бойцовский характер.Однако оборона – основная проблема: 9 пропущенных мячей за последние 5 встреч и голы в 10 матчах подряд говорят о серьeзных трудностях в организации у своих ворот. Даже при высокой самоотдаче «Хольштайн» допускает слишком много ошибок в опасных зонах.

Факты о командах:

«Боруссия Д»

Побеждает в 4 турах подряд

Забивает в среднем 3.4 гола за матч, пропускает 1.4 (последние 5 игр)

5-е место, 54 очка

Забивает в 7 матчах подряд

«Хольштайн»

В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)

Пропускает в 10 матчах подряд

17-е место, 25 очков

Забивает в 6 последних матчах

Личные встречи 67% (2) 0% (0) 33% (1) 11 Забитых мячей 4 3.67 В среднем за матч 1.33 5:0 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Германия. Бундеслига, 17 тур Хольштайн 4 : 2 Боруссия Д Германия. Кубок, 1/2 финала Боруссия Д 5 : 0 Хольштайн Германия. Кубок, 1/4 финала Хольштайн 0 : 4 Боруссия Д

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Хольштайн»

«Боруссия Д» выглядит ярко и доминирует в атаке – мотивация закрепиться в еврозоне дополнительно подстeгивает команду. Но и «Хольштайн» способен огрызнуться, особенно с учeтом нестабильной обороны хозяев. Матч, вероятно, получится открытым и богатым на моменты. Учитывая форму атакующих лидеров и уязвимости в защите у обеих команд, логичным сценарием выглядит уверенная победа «Боруссии Д», но без «сухого» счeта.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Боруссии Д»

Рекомендованные ставки: