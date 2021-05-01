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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Хольштайн
Боруссия Д - Хольштайн: обзор матча 01 мая 2021
Боруссия Д
01.05.2021, суббота, 21:30
Германия. Кубок, 1/2 финала
5 : 0
Завершен
Хольштайн
16'
Д. Рейна
23'
Д. Рейна
26'
М. Ройс
32'
Т. Азар
42'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Хольштайн
87'
Желтая карточка
S. Lorenz
76'
Замена
B. Girth
️️️️
Л. Джэ Сон
Замена
Т. Менье
️️️️
М. Морей
74'
68'
Замена
Й. Меес
️️️️
Ф. Бартельс
Замена
М. Морей
️️️️
Л. Пищек
62'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Э. Джан
62'
Замена
Рейньер
️️️️
М. Ройс
62'
46'
Замена
Ф. Порат
️️️️
Ф. Резе
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
46'
46'
Замена
Ф. Нойман
️️️️
Я. Дем
ГОЛ! 5:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
Д. Санчо
42'
37'
Желтая карточка
N. Hauptmann
ГОЛ! 4:0!
Т. Азар
32'
30'
Замена
A. Arslan
️️️️
Я. Серра
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
Пас отдал
Э. Джан
26'
ГОЛ! 2:0!
Д. Рейна
Пас отдал
Р. Геррейру
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рейна
Пас отдал
Д. Санчо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Хольштайн
33
Томас Дахне
ВР
3
Марко Коменда
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
28
Йонас Мефферт
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
13
Янни Серра
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
32
Simon Lorenz
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Хольштайн
5
Фил Нойман
ЦЗ
27
Финн Порат
ЦП
1
Dominik Reimann
ЦФ
15
Johannes van den Bergh
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
33
Benjamin Girth
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хитц
22
Геррейру
15
Хуммельс
28
Аканджи
26
Пищек
23
Джан
5
Беллингем
9
Азар
18
Ройс
19
Санчо
10
Рейна
3-2-2-3
33
Дахне
23
Дем
6
Валь
3
Коменда
28
Мефферт
31
Бартельс
7
Джэ Сон
11
Резе
32
27
13
Серра
Морей
12
Менье
12
Менье
Морей
26
Пищек
3
Морей
3
Морей
26
Пищек
23
Джан
27
Делэни
27
Делэни
23
Джан
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
18
Ройс
19
Рейньер
19
Рейньер
18
Ройс
23
Дем
5
Нойман
5
Нойман
23
Дем
13
Серра
70
70
13
Серра
11
Резе
27
Порат
27
Порат
11
Резе
7
Джэ Сон
33
33
7
Джэ Сон
31
Бартельс
8
Меес
8
Меес
31
Бартельс
Остались в запасе
Боруссия Д
Хольштайн
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Dominik Reimann
ЦФ
15
Johannes van den Bergh
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Остались в запасе
1
Dominik Reimann
ЦФ
15
Johannes van den Bergh
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Боруссия Д - Хольштайн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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