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МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес Гэлакси
Марко Ройс
€ 1,50 млн
Марко Ройс
Лос-Анджелес Гэлакси
31 мая 1989 (37)
#18 | Полузащитник
182 см | 74 кг
Германия
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Публикации
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Ройс вышел на замену в дебютном матче МЛС и оформил 1+1
2024.08.25 08:50
Фото
Клуб МЛС объявил о переходе Ройса
2024.08.15 18:18
Ройс определился с новой командой
2024.08.07 20:44
Ройс выбрал новый клуб
2024.07.17 19:27
Фото
Скарлетт Гартманн: жена самого несчастного футболиста в мире
2024.06.01 22:00
Фуллкруг: «Хочу, чтобы Ройс выиграл ЛЧ, а Кроос – Евро-2024. Так я получу оба трофея»
2024.05.30 12:24
Личка пригласил Ройса в «Динамо»
2024.05.27 12:58
1
Мостовой прокомментировал новость об интересе «Боруссии» к Сперцяну
2024.05.21 15:41
3
«Боруссия» может заменить Ройса футболистом из РПЛ
2024.05.21 14:14
7
Фото
Ройс оплатил пиво фанатам «Боруссии» на своем последнем домашнем матче за клуб
2024.05.19 10:04
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
2024.05.18 17:30
Три неевропейских клуба заинтересованы в Ройсе
2024.05.11 12:15
Стало известно, где может продолжить карьеру Ройс после ухода из «Боруссии»
2024.05.08 16:15
1
Ройс поделился эмоциями от возвращения в финал ЛЧ
2024.05.08 11:36
1
Ройс получил предложения от клубов из двух чемпионатов
2024.05.04 11:46
Ройс покинет дортмундскую «Боруссию» после 12 сезонов в клубе
2024.05.03 15:35
1
Только один игрок сделал больше ассистов в истории Бундеслиги, чем Ройс
2024.02.27 21:26
В «Боруссии Д» определились с будущим 34-летнего Ройса
2024.02.03 10:34
2
Рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте 34+ лет
2023.11.20 17:31
4
Кубок Германии. Ройс принес «Боруссии» Д победу над «Хоффенхаймом» (1:0)
2023.11.01 21:54
Ройс отказался от статуса капитана дортмундской «Боруссии»
2023.07.06 23:21
Фото
Ройс расплакался после упущенного титула Бундеслиги – у него 0 чемпионств к 34 годам
2023.05.28 14:06
3
Фото
33-летний Ройс продлил контракт с «Боруссией»
2023.04.27 16:43
1
Ройс прояснил свое будущее в дортмундской «Боруссии»
2023.03.20 21:30
1
Бундеслига. «Боруссия» Д унизила «Кельн» (6:1) и вышла на 1-е место, у Ройса рекордный гол
2023.03.18 22:58
Ройс повторил рекорд «Боруссии» Д по забитым голам
2023.03.04 08:35
Кубок Германии. «Боруссия» Д на выезде победила «Бохум» (2:1), у Ройса решающий гол
2023.02.09 00:45
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с капитаном «Боруссии» Д
2023.01.28 15:19
2
«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать капитана «Боруссии» Д
2023.01.20 14:56
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