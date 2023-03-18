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    Бундеслига. «Боруссия» Д унизила «Кельн» (6:1) и вышла на 1-е место, у Ройса рекордный гол

    «Боруссия» из Дортмунда в 25-м туре Бундеслиги крупно победила «Кельн». Дубли у Себастьяна Аллера и Марко Ройса.

    Дортмундцы вышли на первое место, но у отстающей на одно очко «Баварии» матч в запасе. «Кельн» занимает 13-ю строчку.

    В трех голах «Боруссии» поучаствовал защитник Рафаэль Геррейру.

    Ройс достиг отметки в 160 голов за «Боруссию». Он обошел Михаэля Цорка и стал рекордсменом клуба по голам.

    Германия. Бундеслига. 25-й тур

    Боруссия Д – Кельн – 6:1 (4:1)

    Голы: 1:0 – Геррейру, 15; 2:0 – Аллер, 17; 3:0 – Ройс, 32; 4:0 – Мален, 36; 4:1 – Зелке, 42; 5:1 – Аллер, 69; 6:1 – Ройс, 70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.03.2023 22:58
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