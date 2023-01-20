«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать капитана «Боруссии» Д

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс интересен «Манчестер Юнайтед».

Видеть 33-летнего немца в своей команде хочет главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

Голландский специалист лично встречался с агентом Ройса и обсуждал возможный переход футболиста в клуб АПЛ летом 2023 года.

Капитан «Боруссии» может в июне стать свободным агентом.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 12 матчах.

Ройс ранее не играл за пределами Германии.

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