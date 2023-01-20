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    «Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать капитана «Боруссии» Д

    Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс интересен «Манчестер Юнайтед».

    Видеть 33-летнего немца в своей команде хочет главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

    Голландский специалист лично встречался с агентом Ройса и обсуждал возможный переход футболиста в клуб АПЛ летом 2023 года.

    • Капитан «Боруссии» может в июне стать свободным агентом.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 12 матчах.
    • Ройс ранее не играл за пределами Германии.

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    Источник: Express

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