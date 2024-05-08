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    Ройс поделился эмоциями от возвращения в финал ЛЧ

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0) назвал неожиданным выход своей команды в финал.

    «Неописуемо. Спустя более 10 лет я снова в финале с «Боруссией». Усман Дембеле и Ашраф Хакими показали невероятную скорость, и нам пришлось терпеть.

    Завтра никто не спросит, как мы выиграли этот матч. Завтра не будут иметь значения удары в каркас ворот. Важно то, что «Боруссия» Дортмунд снова в финале. Этого никто не ожидал. Это просто невероятно», – сказал Ройс в интервью DAZN.

    • В первом матче полуфинала «Боруссия» также победила со счетом 1:0.
    • В ответной игре «ПСЖ» четырежды попадал в каркас ворот немецкой команды.
    • В 2013 году Ройс играл в финале Лиги чемпионов в составе «Боруссии» против «Баварии» (1:2).

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    08.05.2024 11:36
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    Комментарии (1)
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    gurov.
    1715179801
    В 97 в финале Боруссия - Ювентус они тоже не были фаворитами но счет 3-1 говорит сам за себя.Хорош был Карл Хайнц Ридле.
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