Ройс поделился эмоциями от возвращения в финал ЛЧ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0) назвал неожиданным выход своей команды в финал.

«Неописуемо. Спустя более 10 лет я снова в финале с «Боруссией». Усман Дембеле и Ашраф Хакими показали невероятную скорость, и нам пришлось терпеть.

Завтра никто не спросит, как мы выиграли этот матч. Завтра не будут иметь значения удары в каркас ворот. Важно то, что «Боруссия» Дортмунд снова в финале. Этого никто не ожидал. Это просто невероятно», – сказал Ройс в интервью DAZN.