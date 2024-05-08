Ройс поделился эмоциями от возвращения в финал ЛЧ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0) назвал неожиданным выход своей команды в финал.
«Неописуемо. Спустя более 10 лет я снова в финале с «Боруссией». Усман Дембеле и Ашраф Хакими показали невероятную скорость, и нам пришлось терпеть.
Завтра никто не спросит, как мы выиграли этот матч. Завтра не будут иметь значения удары в каркас ворот. Важно то, что «Боруссия» Дортмунд снова в финале. Этого никто не ожидал. Это просто невероятно», – сказал Ройс в интервью DAZN.
- В первом матче полуфинала «Боруссия» также победила со счетом 1:0.
- В ответной игре «ПСЖ» четырежды попадал в каркас ворот немецкой команды.
- В 2013 году Ройс играл в финале Лиги чемпионов в составе «Боруссии» против «Баварии» (1:2).