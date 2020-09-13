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МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес Гэлакси
Марко Ройс
Статистика
€ 1,50 млн
Марко Ройс - статистика
Лос-Анджелес Гэлакси
31 мая 1989 (37)
#18 | Полузащитник
182 см | 74 кг
Германия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
1' - 79'
44'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
10.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
55' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
21'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
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Товарищеские матчи. Сборные 2016
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Кубок 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Кубок 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Кубок 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Суперкубок Германии 2013
Германия. Бундеслига 2012/2013
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Суперкубок Германии 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Германия. Бундеслига 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Германия. Бундеслига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
23
6
4
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
13.09.2026
Сиэтл
1' - 79'
44'
США. МЛС, 25 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
10.09.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
55' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
21'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
20.08.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
02.08.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Хосе
1 : 1
26.07.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
13'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
23.07.2026
Сент-Луис
1' - 59'
45'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
18.07.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 65'
23'
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 75'
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
65' - 90'
74'
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
03.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 46'
США. МЛС, 10 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
27.04.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 89'
9, 85'
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
2 : 1
23.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Даллас
2 : 2
19.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
54' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Остин
1 : 2
11.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 72'
34'
71'
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
05.04.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
57'
США. МЛС, 5 тур
Портленд
1 : 1
22.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
15.03.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
82'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
4 : 1
08.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 71'
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
01.03.2026
Шарлотт
66' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
23.02.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 67'
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