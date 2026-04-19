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МЛС 2026
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 19 апреля 2026
Даллас
19.04.2026, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 8 тур
2 : 2
Ответный матч – 02.08.2026
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
7'
П. Муса
38'
П. Муса
43'
L. Sanabria
45+3'
Д. Пайнтсил
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
Завершен
Замена
Nicholas Simmonds
️️️️➡️️
Хоакин Вальенте
90'
+2
Замена
Sam Sarver
️️️️➡️️
Герман Йоханссон
90'
+2
90'
+8'
Травма
Герман Йоханссон
89'
Желтая карточка
Герман Йоханссон
82'
Замена
Нолан Норрис
️️️️➡️️
Себастьен Ибеага
81'
Замена
️️️️➡️️
Луисиус Дон Дидсон
81'
80'
Замена
Elijah Wynder
️️️️➡️️
Карлос Гарсес
73'
Замена
Harbor Miller
️️️️➡️️
Джозеф Пайнтсил
72'
Травма
Джозеф Пайнтсил
Замена
Сантьяго Морено
️️️️➡️️
Логан Фаррингтон
66'
54'
Замена
Марко Ройс
️️️️➡️️
Клаусс
53'
Травма
Клаусс
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
Джозеф Пайнтсил
Пас отдал
Габриэл Пек
45'
+5'
43'
ГОЛ! 2:1!
Lucas Sanabria
Пас отдал
Джозеф Пайнтсил
ГОЛ! 2:0!
Петар Муса
Пас отдал
Кристиан Каппис
38'
Желтая карточка
Себастьен Ибеага
28'
ГОЛ! 1:0!
Петар Муса
7'
Показать весь матч
Live: Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 2:2.
90+10'
2-й тайм окончен. Счет 2:2.
90+8'
Момент не реализован! Петар Муса (Даллас). Пас отдал Шакил Мур.
90+8'
Правила нарушил Марко Ройс (Лос-Анджелес Гэлакси).
90+8'
Осазе Урогиде (Даллас) заработал штрафной на правом фланге.
90+8'
Правила нарушил Марко Ройс (Лос-Анджелес Гэлакси).
90+5'
Nicholas Simmonds (Даллас) в офсайде.
90+4'
Момент не реализован! Петар Муса (Даллас). Длинный пас отдал Sam Sarver.
90+3'
Sam Sarver (Даллас) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Правила нарушил Harbor Tarczynski-miller (Лос-Анджелес Гэлакси).
90+2'
Замена у команды Даллас. Хоакин Вальенте ушел, Nicholas Simmonds вышел.
90+2'
Замена у команды Даллас. Herman Johansson ушел, Sam Sarver вышел.
90+2'
Замена у команды Даллас. Herman Johansson ушел, Sam Sarver вышел.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 8.
82'
Herman Johansson (Даллас) получил желтую карточку.
82'
Марко Ройс (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Марко Ройс (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Замена у команды Даллас. Louicius Deedson ушел, Ran Binyamin вышел.
81'
Замена у команды Даллас. Себастьен Ибеага ушел, Нолан Норрис вышел.
80'
Замена у команды Лос-Анджелес Гэлакси. Emiro Garces ушел, Elijah Wynder вышел.
78'
Justin Haak (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
78'
Justin Haak (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
75'
Осазе Урогиде (Даллас) в офсайде.
75'
Удар заблокирован. Бил Kaick (Даллас).
75'
Удар заблокирован. Бил Осазе Урогиде (Даллас). Длинный пас делал Хоакин Вальенте.
74'
Мая Йошида отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Даллас.
74'
Удар заблокирован. Бил Хоакин Вальенте (Даллас). Ассистент - Сантьяго Морено.
73'
Замена у команды Лос-Анджелес Гэлакси. Джозеф Пайнтсил ушел, Harbor Tarczynski-miller вышел.
72'
Пауза в матче. Травму получил Джозеф Пайнтсил (Лос-Анджелес Гэлакси).
71'
Момент не реализован! Justin Haak (Лос-Анджелес Гэлакси).
71'
Удар заблокирован. Бил Джозеф Пайнтсил (Лос-Анджелес Гэлакси). Ассистент - Марко Ройс.
71'
Удар заблокирован. Бил Габриэл Пек (Лос-Анджелес Гэлакси). Ассистент - Джозеф Пайнтсил.
70'
Правила нарушил Сантьяго Морено (Даллас).
70'
Правила нарушил Сантьяго Морено (Даллас).
69'
Себастьен Ибеага (Даллас) пробил головой по воротам. Сейв сделал James Marcinkowski (Лос-Анджелес Гэлакси). Длинный пас делал Петар Муса.
68'
Emiro Garces отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Даллас.
68'
Удар заблокирован. Бил Кристиан Каппис (Даллас).
68'
Правила нарушил Джозеф Пайнтсил (Лос-Анджелес Гэлакси).
68'
Кристиан Каппис (Даллас) заработал штрафной в атаке.
67'
Кристиан Каппис (Даллас) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Кристиан Каппис (Даллас) заработал штрафной на своей половине поля.
66'
Замена у команды Даллас. Логан Фаррингтон ушел, Сантьяго Морено вышел.
65'
Момент не реализован! Lucas Sanabria (Лос-Анджелес Гэлакси). Пас отдал Габриэл Пек.
62'
Правила нарушил Herman Johansson (Даллас).
62'
Правила нарушил Herman Johansson (Даллас).
61'
Kaick (Даллас) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Kaick (Даллас) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Эдвин Серрильо (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Эдвин Серрильо (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Удар заблокирован. Бил Louicius Deedson (Даллас).
59'
Пауза в матче. Проблемы у команды Лос-Анджелес Гэлакси.
59'
Мая Йошида (Лос-Анджелес Гэлакси) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Michael Collodi (Даллас).
56'
Момент не реализован! Джозеф Пайнтсил (Лос-Анджелес Гэлакси). Проникающий пас делал Марко Ройс.
54'
Замена у команды Лос-Анджелес Гэлакси. Клаусс ушел, Марко Ройс вышел.
54'
Замена у команды Лос-Анджелес Гэлакси. Клаусс ушел, Марко Ройс вышел.
51'
Пауза в матче. Травму получил Клаусс (Лос-Анджелес Гэлакси).
50'
Осазе Урогиде (Даллас) заработал штрафной в атаке.
50'
Осазе Урогиде (Даллас) заработал штрафной в атаке.
47'
Louicius Deedson отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лос-Анджелес Гэлакси.
45'
2-й тайм стартовал.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 2:2.
45+7'
James Marcinkowski (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
45+7'
James Marcinkowski (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
45+6'
Джон Нельсон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Даллас.
45+5'
Себастьен Ибеага (Даллас) заработал штрафной в атаке.
45+5'
Себастьен Ибеага (Даллас) заработал штрафной в атаке.
45+3'
Гол! 2:2! Забил Джозеф Пайнтсил (Лос-Анджелес Гэлакси). Проникающий пас сделал Габриэл Пек.
45+3'
Lucas Sanabria (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
45+3'
Lucas Sanabria (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Логан Фаррингтон (Даллас) заработал штрафной в атаке.
45+2'
Правила нарушил Lucas Sanabria (Лос-Анджелес Гэлакси).
45+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
45'
Правила нарушил Петар Муса (Даллас).
45'
Мая Йошида (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
43'
Гол! 2:1! Забил Lucas Sanabria (Лос-Анджелес Гэлакси). Ассистент - Джозеф Пайнтсил.
41'
Mauricio Cuevas (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на правом фланге.
41'
Mauricio Cuevas (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на правом фланге.
38'
Гол! 2:0! Забил Петар Муса (Даллас). Ассистент - Кристиан Каппис.
35'
Мая Йошида (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной в атаке.
35'
Правила нарушил Логан Фаррингтон (Даллас).
33'
Пауза окончена. Матч продолжается.
31'
Пауза в матче. Травму получил Петар Муса (Даллас).
30'
Логан Фаррингтон (Даллас) пробил головой по воротам. Сейв сделал James Marcinkowski (Лос-Анджелес Гэлакси). Длинный пас делал Петар Муса.
28'
Себастьен Ибеага (Даллас) получил желтую карточку за фол.
28'
Габриэл Пек (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной в атаке.
28'
Правила нарушил Себастьен Ибеага (Даллас).
26'
Габриэл Пек (Лос-Анджелес Гэлакси) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Michael Collodi (Даллас).
25'
Джозеф Пайнтсил (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной в атаке.
25'
Джозеф Пайнтсил (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной в атаке.
21'
Петар Муса (Даллас) в офсайде.
15'
Логан Фаррингтон (Даллас) заработал штрафной на своей половине поля.
15'
Правила нарушил Emiro Garces (Лос-Анджелес Гэлакси).
14'
Момент не реализован! Осазе Урогиде (Даллас). Пас отдал Хоакин Вальенте.
13'
Кристиан Каппис (Даллас) заработал штрафной на левом фланге.
13'
Правила нарушил Клаусс (Лос-Анджелес Гэлакси).
11'
Правила нарушил Kaick (Даллас).
11'
Джозеф Пайнтсил (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Правила нарушил Осазе Урогиде (Даллас).
9'
Клаусс (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Гол! 1:0! Забил Петар Муса (Даллас).
6'
Момент не реализован! Петар Муса (Даллас). Пас отдал Хоакин Вальенте.
4'
Кристиан Каппис (Даллас) в офсайде.
3'
Mauricio Cuevas (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Louicius Deedson (Даллас).
3'
Правила нарушил Кристиан Каппис (Даллас).
3'
Габриэл Пек (Лос-Анджелес Гэлакси) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Хоакин Вальенте (Даллас) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Правила нарушил Justin Haak (Лос-Анджелес Гэлакси).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Даллас
30
Michael Collodi
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
18
Шакил Мур
(К)
ЦЗ
14
Герман Йоханссон
ЦП
55
Kaick
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
21
Хоакин Вальенте
АП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
23
Логан Фаррингтон
ЦФ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Лос-Анджелес Гэлакси
14
Джон Нельсон
ЛЗ
25
Карлос Гарсес
ЦЗ
4
Мая Йошида
(К)
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
8
Lucas Sanabria
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Габриэл Пек
ПВ
99
Клаусс
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Даллас
32
Нолан Норрис
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Caleb Swann
ЦП
6
Ran Binyamin
ЦП
8
Patrickson Delgado
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
28
Sam Sarver
ЦФ
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Новак Мичович
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
26
Harbor Miller
ЦЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
22
Elijah Wynder
ЦП
18
Марко Ройс
АП
24
Ruben Ramos
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
3-3-2-2
30
25
Ибеага
3
Урогиде
18
Мур
14
Йоханссон
55
12
Каппис
21
Вальенте
11
Дидсон
26
Муса
23
Фаррингтон
4-1-2-1-3
19
Куэвас
25
Гарсес
4
Йошида
14
Нельсон
6
Серрильо
8
28
Пайнтсил
11
Пек
15
12
99
Клаусс
25
Ибеага
32
Норрис
32
Норрис
25
Ибеага
23
Фаррингтон
10
Морено
10
Морено
23
Фаррингтон
14
Йоханссон
28
28
14
Йоханссон
21
Вальенте
16
16
21
Вальенте
28
Пайнтсил
26
26
28
Пайнтсил
25
Гарсес
22
22
25
Гарсес
99
Клаусс
18
Ройс
18
Ройс
99
Клаусс
Остались в запасе
Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Caleb Swann
ЦП
6
Ran Binyamin
ЦП
8
Patrickson Delgado
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
1
Новак Мичович
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
24
Ruben Ramos
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Caleb Swann
ЦП
6
Ran Binyamin
ЦП
8
Patrickson Delgado
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
Остались в запасе
1
Новак Мичович
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
24
Ruben Ramos
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Даллас
Точно не сыграют
Рамиро
ЦП
Жеоване Жезус
ПЗ
Андерсон Хулио
ПВ
Бернард Камунго
ПВ
Лос-Анджелес Гэлакси
Точно не сыграют
Якоб Глеснес
ЦЗ
Матеус Наскименто
ЦФ
Рики Пуч
ЦП
Эрик Томми
ЛП
Статистика матча Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
21
11
Офсайды
6
0
Количество передач
392
458
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.85
xGP (предотвращенные голы)
-0.73
-0.73
Информация о матче
Главный судья:
Маркос де Оливейра
Стадион:
Тойота
Посещаемость:
11004
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Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
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Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
Сальвадор
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
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США. МЛС, 15 тур
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1 : 2
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Даллас
США. МЛС, 14 тур
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17.05.2026
Даллас
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
2 : 3
17.05.2026
Даллас
США. МЛС, 13 тур
Даллас
2 : 3
14.05.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 12 тур
Даллас
3 : 1
10.05.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
03.05.2026
Даллас
Товарищеские матчи. Сборные,
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
Сальвадор
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
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