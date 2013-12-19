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    Нико Эстевес

    Тренер
    Имя Нико
    Фамилия Эстевес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 29 января 1980
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Валенсия 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.12.2013 Валенсия 1 : 0 Химнастик
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