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    • Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»

    Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»

    Один из агентов нападающего «Далласа» Хесуса Феррейры, Мануэль Бланко, рассказал о сорвавшемся трансфере игрока в «Спартак».

    Сообщалось, что клуб был готов отпустить нападающего, а сам игрок согласился на переезд, однако руководство МЛС заблокировало сделку.

    «Да, все верно. Лига приняла решение заблокировать трансфер из-за коммерческих рисков, связанных с переговорами с командами из России», – сказал Бланко.

    • 23-летний Хесус Феррейра провел за сборную США 23 матча и забил 15 голов.
    • Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 9 миллионов евро.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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