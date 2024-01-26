Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»

Один из агентов нападающего «Далласа» Хесуса Феррейры, Мануэль Бланко, рассказал о сорвавшемся трансфере игрока в «Спартак».
Сообщалось, что клуб был готов отпустить нападающего, а сам игрок согласился на переезд, однако руководство МЛС заблокировало сделку.
«Да, все верно. Лига приняла решение заблокировать трансфер из-за коммерческих рисков, связанных с переговорами с командами из России», – сказал Бланко.
- 23-летний Хесус Феррейра провел за сборную США 23 матча и забил 15 голов.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 9 миллионов евро.