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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 03 мая 2026
Лос-Анджелес Гэлакси
03.05.2026, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 11 тур
1 : 1
Ответный матч – 10.09.2026
Завершен
Ванкувер Уайткепс
46'
Д. Пайнтсил
81'
М. Лаборда
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Оливер Ларрас
Желтая карточка
Габриэл Пек
90'
+3
Желтая карточка
Якоб Глеснес
90'
+1
Замена
Troy Elgersma
️️️️➡️️
Justin Haak
90'
90'
+6'
88'
Замена
Оливер Ларрас
️️️️➡️️
Себастьян Берхальтер
87'
Желтая карточка
Тристан Блэкмон
84'
Желтая карточка
Себастьян Берхальтер
81'
ГОЛ! 1:1!
Матиас Лаборда
Пас отдал
Себастьян Берхальтер
Замена
Мая Йошида
️️️️➡️️
Harbor Miller
79'
Замена
Мики Ямане
️️️️➡️️
Маурисио Куэвас
79'
Замена
Elijah Wynder
️️️️➡️️
Lucas Sanabria
75'
Желтая карточка
Эдвин Серрильо
67'
66'
Желтая карточка
E. Ocampo
Желтая карточка
Lucas Sanabria
65'
63'
Замена
Бруно Кайседо
️️️️➡️️
Эммануэль Сабби
62'
Замена
Азиэл Джексон
️️️️➡️️
Шейх Сабали
62'
Замена
Кенжи Кабрера
️️️️➡️️
Адриан Кубас
Замена
Эдвин Серрильо
️️️️➡️️
Марко Ройс
46'
ГОЛ! 1:0!
Джозеф Пайнтсил
Пас отдал
Lucas Sanabria
46'
45'
+2'
32'
Желтая карточка
Адриан Кубас
Желтая карточка
Маурисио Куэвас
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лос-Анджелес Гэлакси
14
Джон Нельсон
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
25
Карлос Гарсес
ЦЗ
26
Harbor Miller
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Lucas Sanabria
ЦП
18
Марко Ройс
(К)
АП
11
Габриэл Пек
ПВ
15
Justin Haak
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
(К)
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
28
Tate Johnson
ЦЗ
18
E. Ocampo
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
16
Себастьян Берхальтер
ЦП
59
Jeevan Badwal
ЦП
7
Шейх Сабали
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Новак Мичович
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
22
Elijah Wynder
ЦП
76
Troy Elgersma
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
29
Mihail Gherasimencov
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
8
Оливер Ларрас
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
22
Азиэл Джексон
АП
17
Кенжи Кабрера
ЛВ
14
Бруно Кайседо
ЛФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
19
Райан Эльлуми
ЦФ
3-2-2-2-2
5
Глеснес
25
Гарсес
26
14
Нельсон
19
Куэвас
28
Пайнтсил
8
18
Ройс
11
Пек
12
15
4-1-3-1-1
1
33
Блэкмон
28
18
2
Лаборда
20
Кубас
16
Берхальтер
59
7
Сабали
11
Сабби
24
Уайт
26
4
Йошида
4
Йошида
26
19
Куэвас
2
Ямане
2
Ямане
19
Куэвас
18
Ройс
6
Серрильо
6
Серрильо
18
Ройс
8
22
22
8
15
76
76
15
16
Берхальтер
8
Ларрас
8
Ларрас
16
Берхальтер
7
Сабали
22
Джексон
22
Джексон
7
Сабали
20
Кубас
17
Кабрера
17
Кабрера
20
Кубас
11
Сабби
14
Кайседо
14
Кайседо
11
Сабби
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс
1
Новак Мичович
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
29
Mihail Gherasimencov
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
19
Райан Эльлуми
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
1
Новак Мичович
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
16
Isaiah Parente
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
Остались в запасе
29
Mihail Gherasimencov
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
19
Райан Эльлуми
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес Гэлакси
Точно не сыграют
Хулиан Ауде
ЛЗ
Клаусс
ЦФ
Матеус Наскименто
ЦФ
Рики Пуч
ЦП
Эрик Томми
ЛП
Ванкувер Уайткепс
Точно не сыграют
Райан Галд
АП
Belal Halbouni
ЦЗ
Ральф Призо-Мбонге
ОП
Себастьян Шонлау
ЦЗ
Томас Мюллер
ЦФ
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
5
5
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
1
2
Нарушения
12
18
Офсайды
2
1
Количество передач
315
516
Сейвы
5
1
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
1.38
2.61
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53
Информация о матче
Главный судья:
Алексис да Силва
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Посещаемость:
19429
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Лос-Анджелес Гэлакси
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