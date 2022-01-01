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- : онлайн-трансляция 30 июля 2026

30.07.2026, четверг, 00:00
США. МЛС, Финал
- : -
Не начался
Матч Текстовая трансляция
Live: -
Поле
Текстовая версия

Матч еще не начался

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Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
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