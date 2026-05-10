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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 10 мая 2026
Атланта Юнайтед
10.05.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 12 тур
1 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
69'
А. Фортюн
74'
Г. Пек
79'
Г. Пек
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Завершен
90'
+1
Замена
Мая Йошида
️️️️➡️️
Джозеф Пайнтсил
90'
+6'
Замена
Серхио Сантос
️️️️➡️️
Cooper Sanchez
83'
Замена
Энеа Михай
️️️️➡️️
Хуан Беррокаль
83'
79'
ГОЛ! 1:2!
Габриэл Пек
74'
ГОЛ! 1:1!
Габриэл Пек
Пас отдал
Марко Ройс
73'
Замена
Эрик Томми
️️️️➡️️
Harbor Miller
73'
Замена
Elijah Wynder
️️️️➡️️
Lucas Sanabria
Замена
Cayman Togashi
️️️️➡️️
Эммануэль Латте-Лат
71'
Замена
Люк Бреннан
️️️️➡️️
Саба Лобжанидзе
71'
ГОЛ! 1:0!
Ажани Фортюн
Пас отдал
Elías Baez
69'
65'
Замена
Марко Ройс
️️️️➡️️
Justin Haak
Замена
Ажани Фортюн
️️️️➡️️
Матиас Галарса
60'
53'
Желтая карточка
Якоб Глеснес
45'
+3'
Гол отменен - фол
Хуан Беррокаль
42'
Желтая карточка
Хуан Беррокаль
30'
Желтая карточка
Cooper Sanchez
28'
Желтая карточка
Стиан Грегерсен
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атланта Юнайтед
1
Lucas Hoyos
ВР
55
Томас Хакоб
ЦЗ
5
Стиан Грегерсен
ЦЗ
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
8
Тристан Муюмба
ОП
11
Саба Лобжанидзе
ЦП
48
Cooper Sanchez
ЦП
88
Матиас Галарса
ЦП
59
Алексей Миранчук
(К)
АП
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Лос-Анджелес Гэлакси
14
Джон Нельсон
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
(К)
ЦЗ
25
Карлос Гарсес
ЦЗ
26
Harbor Miller
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
8
Lucas Sanabria
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Габриэл Пек
ПВ
12
James Marcinkowski
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Атланта Юнайтед
42
Jayden Hibbert
ВР
18
Педру Амадор
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
28
William Reilly
ЦП
35
Ажани Фортюн
ЦП
20
Люк Бреннан
ЛВ
30
Cayman Togashi
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Новак Мичович
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
22
Elijah Wynder
ЦП
76
Troy Elgersma
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Isaiah Parente
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
4-1-3-1-1
1
55
Хакоб
6
Беррокаль
3
5
Грегерсен
8
Муюмба
11
Лобжанидзе
48
88
Галарса
59
Миранчук
9
Латте-Лат
3-3-2-1-2
5
Глеснес
25
Гарсес
26
19
Куэвас
6
Серрильо
14
Нельсон
8
28
Пайнтсил
11
Пек
15
12
6
Беррокаль
4
Михай
4
Михай
6
Беррокаль
88
Галарса
35
Фортюн
35
Фортюн
88
Галарса
11
Лобжанидзе
20
Бреннан
20
Бреннан
11
Лобжанидзе
9
Латте-Лат
30
30
9
Латте-Лат
48
19
Сантос
19
Сантос
48
28
Пайнтсил
4
Йошида
4
Йошида
28
Пайнтсил
26
27
Томми
27
Томми
26
8
22
22
8
15
18
Ройс
18
Ройс
15
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
42
Jayden Hibbert
ВР
18
Педру Амадор
ЛЗ
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
28
William Reilly
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Новак Мичович
ВР
2
Мики Ямане
ПЗ
76
Troy Elgersma
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
42
Jayden Hibbert
ВР
18
Педру Амадор
ЛЗ
47
Мэттью Эдвардс
ЦЗ
28
William Reilly
ЦП
Остались в запасе
1
Новак Мичович
ВР
2
Мики Ямане
ПЗ
76
Troy Elgersma
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Грегг Вэйни
Атланта Юнайтед
Точно не сыграют
Мигель Альмирон
ПВ
Фафа Пико
ЛВ
Стивен Альсате
ЦП
Лос-Анджелес Гэлакси
Точно не сыграют
Хулиан Ауде
ЛЗ
Клаусс
ЦФ
Матеус Наскименто
ЦФ
Рики Пуч
ЦП
Статистика матча Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
3
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
7
5
Офсайды
2
3
Количество передач
446
404
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.06
2.14
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Информация о матче
Главный судья:
Фотис Базакос
Стадион:
Мерседес-Бенц
Посещаемость:
40392
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Коламбус
2 : 0
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0 : 0
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Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
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0 : 2
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