Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Лос-Анджелес Гэлакси
Коламбус - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 23 апреля 2026
Коламбус
23.04.2026, четверг, 02:30
США. МЛС, 9 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
40'
Д. Газдаг
47'
Д. Росси
86'
Г. Пек
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Лос-Анджелес Гэлакси
Завершен
90'
+4'
Замена
Джамал Тиаре
️️️️➡️️
Диего Росси
88'
86'
ГОЛ! 2:1!
Габриэл Пек
Пас отдал
Джозеф Пайнтсил
77'
Замена
Isaiah Parente
️️️️➡️️
Эдвин Серрильо
Замена
Sekou Tidiany Bangoura
️️️️➡️️
Даниэль Газдаг
73'
Замена
Марсело Эррера
️️️️➡️️
Hugo Picard
73'
62'
Замена
Джозеф Пайнтсил
️️️️➡️️
Elijah Wynder
62'
Замена
Harbor Miller
️️️️➡️️
Ruben Ramos
62'
Замена
Карлос Гарсес
️️️️➡️️
Мая Йошида
ГОЛ! 2:0!
Диего Росси
Пас отдал
Макс Арфстен
47'
45'
+5
Желтая карточка
Габриэл Пек
45'
+8'
ГОЛ! 1:0!
Даниэль Газдаг
Пас отдал
Hugo Picard
40'
22'
Замена
Джон Нельсон
️️️️➡️️
Хулиан Ауде
21'
Травма
Хулиан Ауде
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
22
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
25
Шон Завадски
(К)
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
16
Taha Habroune
ЦП
8
Даниэль Газдаг
ЦП
30
Hugo Picard
ЦП
10
Диего Росси
ЛВ
18
Макс Арфстен
ЛФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
4
Мая Йошида
(К)
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
8
Lucas Sanabria
ЦП
22
Elijah Wynder
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Габриэл Пек
ПВ
12
James Marcinkowski
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
24
Ruben Ramos
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Коламбус
1
Nicholas Hagen
ВР
45
Owen Presthus
ЦЗ
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
14
Амар Сейдич
ОП
17
Sekou Tidiany Bangoura
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
19
Джамал Тиаре
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Новак Мичович
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
26
Harbor Miller
ЦЗ
25
Карлос Гарсес
ЦЗ
20
Chris Rindov
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ПЗ
76
Troy Elgersma
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
16
Isaiah Parente
ЦФ
2-1-5-1-1
28
Шульте
22
Морейра
4
Камачо
18
Амундсен
7
Шамбос
16
8
Газдаг
30
25
Завадски
10
Росси
18
Арфстен
3-1-2-2-3
2
Ямане
4
Йошида
3
Ауде
6
Серрильо
8
22
11
Пек
18
Ройс
24
15
12
30
2
Эррера
2
Эррера
30
8
Газдаг
17
17
8
Газдаг
10
Росси
19
Тиаре
19
Тиаре
10
Росси
3
Ауде
14
Нельсон
14
Нельсон
3
Ауде
24
26
26
24
4
Йошида
25
Гарсес
25
Гарсес
4
Йошида
22
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
22
6
Серрильо
16
16
6
Серрильо
Остались в запасе
Коламбус
Лос-Анджелес Гэлакси
1
Nicholas Hagen
ВР
45
Owen Presthus
ЦЗ
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
1
Новак Мичович
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ПЗ
76
Troy Elgersma
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
45
Owen Presthus
ЦЗ
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
1
Новак Мичович
ВР
20
Chris Rindov
ЦЗ
19
Маурисио Куэвас
ПЗ
76
Troy Elgersma
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Грегг Вэйни
Коламбус
Точно не сыграют
Вессам Абу Али
ЦФ
Мохамед Фарси
ПП
Андре Гомеш
ЦП
Лос-Анджелес Гэлакси
Точно не сыграют
Якоб Глеснес
ЦЗ
Матеус Наскименто
ЦФ
Рики Пуч
ЦП
Эрик Томми
ЛП
Клаусс
ЦФ
Статистика матча Коламбус - Лос-Анджелес Гэлакси
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
13
5
Офсайды
1
2
Количество передач
643
486
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-0.61
-0.61
Информация о матче
Главный судья:
Маркос де Оливейра
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
Посещаемость:
19049
Новости команд
Все
Коламбус
Лос-Анджелес Гэлакси
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
2025.04.20 11:29
МЛС. «Интер Майами» выиграл у «Коламбуса», у Месси впервые в сезоне нет голевых действий в 2-х матчах подряд
2025.04.20 08:15
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
Нога игрока «Гэлакси» «сдулась» из-за травмы
2025.01.26 13:48
3
Больше новостей
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
Последние матчи
Все
Коламбус
Лос-Анджелес Гэлакси
Товарищеские матчи. Сборные,
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
Сальвадор
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
Товарищеские матчи. Сборные,
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
Сальвадор
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+