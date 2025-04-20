МЛС. «Интер Майами» выиграл у «Коламбуса», у Месси впервые в сезоне нет голевых действий в 2-х матчах подряд

В матче регулярного чемпионата МЛС «Коламбус» на своем поле уступил «Интеру Майами» со счетом 0:1.

Нападающий гостей Лионель Месси провел на поле всю игру. Он впервые в сезоне не сделал результативных действий в двух матчах подряд. Ранее 37-летний аргентинец не набрал очков за результативность в игре с «Чикаго Файр» (0:0).

Защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс провели против «Коламбуса» полную игру в составе «цапель», нападающий Луис Суарес вышел в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.

«Интер Майами» занимает 3-е место в Восточной конференции с 18 очками после 8 матчей.

США. МЛС

Коламбус – Интер Майами – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Кремаски, 31.

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