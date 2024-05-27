Личка пригласил Ройса в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на уход форварда Марко Ройса из «Боруссии».
«Марко Ройс – свободный агент? Забираем его к себе! Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе!
Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки, которые, думаю, понравились бы Ройсу. Марко, если хочешь, приезжай к нам!» – сказал Личка.
- Ройс покинет «Боруссию» после финала ЛЧ против «Реала» (1 июня).
- У Марко есть предложения из США и Саудовской Аравии.
- «Динамо» финишировало в РПЛ 3-м.