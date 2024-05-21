Мостовой прокомментировал новость об интересе «Боруссии» к Сперцяну

Александр Мостовой оценил перспективы трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в дортмундскую «Боруссию».

Сообщалось, что немцы видят в игроке из РПЛ замену для Марко Ройса.

«Может быть, Сперцян этим летом уедет в «Боруссию». Почему нет? Такой переход – это очень здорово для Сперцяна, но другое дело – вряд ли он сейчас заменит Марко Ройса.

Я бы не сказал, что у Эдуарда мало опыта, но многому ему надо будет научиться. Все те, кто сейчас уехал, столкнулись с проблемами в европейском футболе.

Тот же Головин в начале карьеры в «Монако», а Захаряну сейчас не хватает жeсткости и агрессии.

Это хорошо, когда такая команда, как «Боруссия» Дортмунд, интересуется Сперцяном. Он как раз таки там прибавит», – сказал Мостовой.