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    • Мостовой прокомментировал новость об интересе «Боруссии» к Сперцяну

    Мостовой прокомментировал новость об интересе «Боруссии» к Сперцяну

    Александр Мостовой оценил перспективы трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в дортмундскую «Боруссию».

    Сообщалось, что немцы видят в игроке из РПЛ замену для Марко Ройса.

    «Может быть, Сперцян этим летом уедет в «Боруссию». Почему нет? Такой переход – это очень здорово для Сперцяна, но другое дело – вряд ли он сейчас заменит Марко Ройса.

    Я бы не сказал, что у Эдуарда мало опыта, но многому ему надо будет научиться. Все те, кто сейчас уехал, столкнулись с проблемами в европейском футболе.

    Тот же Головин в начале карьеры в «Монако», а Захаряну сейчас не хватает жeсткости и агрессии.

    Это хорошо, когда такая команда, как «Боруссия» Дортмунд, интересуется Сперцяном. Он как раз таки там прибавит», – сказал Мостовой.

    • Рыночная стоимость Сперцяна – 18 миллионов евро.
    • В этом сезоне хавбек забил 11 голов и сделал 7 ассистов в 32 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:41
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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1716298481
    ...честно говоря от Моста ни чего другого не ожидал)... Но смысл в его словах есть!...
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