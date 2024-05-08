Стало известно, где может продолжить карьеру Ройс после ухода из «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рассматривает возможность продолжить карьеру в МЛС.
Журналист Фабрицио Романо сообщил со ссылкой на эксперта Canal+, экс-игрока сборной Франции Самира Насри, что переговоры на этот счет уже состоялись. О них сам Ройс рассказал Насри.
- 34-летний Ройс должен стать свободным агентом по окончании сезона.
- В МЛС выступает несколько известных по выступлениям в Европе футболистов. В частонсти за «Интер Майами» играют Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.