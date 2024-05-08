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    • Стало известно, где может продолжить карьеру Ройс после ухода из «Боруссии»

    Стало известно, где может продолжить карьеру Ройс после ухода из «Боруссии»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс рассматривает возможность продолжить карьеру в МЛС.

    Журналист Фабрицио Романо сообщил со ссылкой на эксперта Canal+, экс-игрока сборной Франции Самира Насри, что переговоры на этот счет уже состоялись. О них сам Ройс рассказал Насри.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    08.05.2024 16:15
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    _David_Villa_
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