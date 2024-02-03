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    В «Боруссии Д» определились с будущим 34-летнего Ройса

    Полузащитник Марко Ройс, вероятно, проводит последний сезон в дортмундской «Боруссии».

    Клуб не собирается продлевать с игроком контракт, истекающий 30 июня 2024 года.

    В «Боруссии» склоняются к уходу атакующего хавбека по двум причинам:

    • из-за возраста (34 года) Ройс утратил свою универсальность и теперь способен эффективно действовать только на позиции «десятки»;
    • его присутствие в составе, возможно, блокирует прогресс более молодых Юлиана Брандта и Кьелля-Арика Ветьена.

    В этом сезоне Ройс забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 24 матчах.

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    Источник: Get German Football News

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    03.02.2024 10:34
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    Комментарии (2)
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    Artemka444
    1706948521
    Ну это пипец если так!!!
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    Milaninho
    1706954827
    Мудаки
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