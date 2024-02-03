В «Боруссии Д» определились с будущим 34-летнего Ройса

Полузащитник Марко Ройс, вероятно, проводит последний сезон в дортмундской «Боруссии».

Клуб не собирается продлевать с игроком контракт, истекающий 30 июня 2024 года.

В «Боруссии» склоняются к уходу атакующего хавбека по двум причинам:

из-за возраста (34 года) Ройс утратил свою универсальность и теперь способен эффективно действовать только на позиции «десятки»;

его присутствие в составе, возможно, блокирует прогресс более молодых Юлиана Брандта и Кьелля-Арика Ветьена.

В этом сезоне Ройс забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 24 матчах.