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    • Ройс расплакался после упущенного титула Бундеслиги – у него 0 чемпионств к 34 годам

    Ройс расплакался после упущенного титула Бундеслиги – у него 0 чемпионств к 34 годам

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сдержал слез после ничьей в 38-м туре Бундеслиги против «Майнца» (2:2). Она не позволила дортмундцам добыть титул.

    Ройса пришлось успокаивать в том числе главному тренеру Эдину Терзичу.

    • Игроку 31 мая исполнится 34 года, у него 0 чемпионств.
    • Ройс дважды брал с «Боруссией» Кубок Германии.
    • Перед победным для Германии ЧМ-2014 игрок травмировался и на турнир не поехал.

    Фото: Lars Baron/Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +134

      witalik 2 часа назад

      Ройс, айда к нам "ПАРИ_НН", не плачь, съездим в Хабаровск и Жигулёвск... Тебе, немец, понравится, выиграешь лучшую лигу в мире...

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      Рейтинг: +496

      Alejandrrro 2 часа назад

      Сначала тоже хотел чемпионства Боруссии, но вспомнил 1/4 финала ЛЧ 2013 года Боруссия-Малага, где Боруссия забила 2 гола в добавленное время. Последний гол был забит с двумя офсайдами. Малагу было очень жалко, так что сейчас Боруссию не жалко)) Пусть будет кармой

      И да, Ройс в той игре тоже участвовал

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