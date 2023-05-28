Ройс расплакался после упущенного титула Бундеслиги – у него 0 чемпионств к 34 годам

Ройс, айда к нам "ПАРИ_НН", не плачь, съездим в Хабаровск и Жигулёвск... Тебе, немец, понравится, выиграешь лучшую лигу в мире...
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сдержал слез после ничьей в 38-м туре Бундеслиги против «Майнца» (2:2). Она не позволила дортмундцам добыть титул.
Ройса пришлось успокаивать в том числе главному тренеру Эдину Терзичу.
- Игроку 31 мая исполнится 34 года, у него 0 чемпионств.
- Ройс дважды брал с «Боруссией» Кубок Германии.
- Перед победным для Германии ЧМ-2014 игрок травмировался и на турнир не поехал.
Фото: Lars Baron/Global Look Press