Ройс расплакался после упущенного титула Бундеслиги – у него 0 чемпионств к 34 годам

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сдержал слез после ничьей в 38-м туре Бундеслиги против «Майнца» (2:2). Она не позволила дортмундцам добыть титул.

Ройса пришлось успокаивать в том числе главному тренеру Эдину Терзичу.

Игроку 31 мая исполнится 34 года, у него 0 чемпионств.

Ройс дважды брал с «Боруссией» Кубок Германии.

Перед победным для Германии ЧМ-2014 игрок травмировался и на турнир не поехал.

Фото: Lars Baron/Global Look Press