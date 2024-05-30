Фуллкруг: «Хочу, чтобы Ройс выиграл ЛЧ, а Кроос – Евро-2024. Так я получу оба трофея»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фуллкруг оригинально ответил на вопросы о трофеях для Марко Ройса и Тони Крооса.

Ройс летом покинет «Боруссию» в качестве свободного агента.

Кроос решил закончить карьеру после Евро-2024.

«Реал» и «Боруссия» 1 июня сыграют в финале Лиги чемпионов.

– Ройс уходит из «Боруссии», а Кроос – из «Реала». Идеальная концовка может быть только у одного из них…

– Они оба легенды и провели невероятную карьеру. Они оба заслуживают победы.

И в обычной ситуации я бы сказал вам, что Кроос заслуживает Лиги чемпионов, потому что, на мой взгляд, это один из лучших игроков в истории.

Но этот финал... Конечно, я надеюсь, что Марко выиграет его.

– Лига чемпионов для Ройса и «Золотой мяч» для Тони. Подписались бы на это?

– Я бы согласился на то, чтобы Ройс победил в Лиге чемпионов, а Кроос – на Евро-2024. Тогда я выиграю оба трофея.