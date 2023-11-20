Рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте 34+ лет

Портал Transfermarkt опубликовал новый рейтинг.
В него вошли самые дорогие футболисты в возрасте от 34 лет и старше.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Лионель Месси («Интер Майами», 36 лет) – 35 млн евро;
- Роберт Левандовски («Барселона», 35 лет) – 30 млн евро;
- Карим Бензема («Аль-Иттихад», 35 лет) – 15 млн евро;
- Криштиану Роналду («Аль-Наср», 38 лет) – 15 млн евро;
- Томас Мюллер («Бавария», 34 года) – 12 млн евро;
- Лука Модрич («Реал», 38 лет) – 10 млн евро;
- Анхель Ди Мария («Бенфика», 35 лет) – 8 млн евро;
- Марко Ройс («Боруссия» Д, 34 года) – 7 млн евро;
- Генрих Мхитарян («Интер», 34 года) – 6 млн евро;
- Матс Хуммельс («Боруссия» Д, 34 года) – 6 млн евро.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Transfermarkt