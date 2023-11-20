Рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте 34+ лет

Портал Transfermarkt опубликовал новый рейтинг.

В него вошли самые дорогие футболисты в возрасте от 34 лет и старше.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?