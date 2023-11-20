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    Рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте 34+ лет

    Портал Transfermarkt опубликовал новый рейтинг.

    В него вошли самые дорогие футболисты в возрасте от 34 лет и старше.

    Топ-10 рейтинга выглядит так:

    1. Лионель Месси («Интер Майами», 36 лет) – 35 млн евро;
    2. Роберт Левандовски («Барселона», 35 лет) – 30 млн евро;
    3. Карим Бензема («Аль-Иттихад», 35 лет) – 15 млн евро;
    4. Криштиану Роналду («Аль-Наср», 38 лет) – 15 млн евро;
    5. Томас Мюллер («Бавария», 34 года) – 12 млн евро;
    6. Лука Модрич («Реал», 38 лет) – 10 млн евро;
    7. Анхель Ди Мария («Бенфика», 35 лет) – 8 млн евро;
    8. Марко Ройс («Боруссия» Д, 34 года) – 7 млн евро;
    9. Генрих Мхитарян («Интер», 34 года) – 6 млн евро;
    10. Матс Хуммельс («Боруссия» Д, 34 года) – 6 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    20.11.2023 17:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +430

      гууд 10 часов назад

      Хороши ребята... потом рейтинг когда они закончат карьеру, потом когда эти двое умру тоже будет рейтинг ?

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      Рейтинг: +576

      Napaleon Banapart 11 часов назад

      Все нам по карману....

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