Бавария
01.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
Германия. Бундеслига, 20 тур
4 : 3
Завершен
Смотреть трансляцию
Хольштайн
19' Д. Мусиала
45+3' Г. Кейн
46' Г. Кейн
54' С. Гнабри
62' F. Dominik Porath
90+1' С. Скрыбски
90+3' С. Скрыбски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
42
Джамал Мусиала
АП
11
Кингсли Коман
ЛВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Хольштайн
1
Тимон Вайнер
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
33
Доминик Яворчек
ЛЗ
26
Давид Зец
ЦЗ
17
Тимо Беккер
ЦЗ
3
Марко Коменда
ЦЗ
23
Лассе Розенбом
ПЗ
10
Льюис Холтби
(К) ЦП
37
Армин Гигович
ЦП
19
Фил Харрес
ЦФ
8
Finn Dominik Porath
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
16
Жоао Палинья
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
25
Томас Мюллер
ЦФ
Хольштайн
6
Марко Ивежич
ЦЗ
14
Макс Гешвилль
ЦЗ
24
Магнус Кнудсен
ЦП
16
Анду Келати
ЛВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
21
Thomas Dahne
ЦФ
20
Фиете Арп
ЦФ
9
Бенедикт Пихлер
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
22
Геррейру
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
45
Павлович
6
Киммих
27
Лаймер
11
Коман
42
Мусиала
17
Олисе
9
Кейн
3-2-2-2
1
Вайнер
26
Зец
17
Беккер
3
Коменда
23
Розенбом
33
Яворчек
10
Холтби
37
Гигович
8
19
Харрес
22
Геррейру
39
Азну
39
Азну
22
Геррейру
45
Павлович
16
Палинья
16
Палинья
45
Павлович
11
Коман
10
Сане
10
Сане
11
Коман
17
Олисе
7
Гнабри
7
Гнабри
17
Олисе
9
Кейн
25
Мюллер
25
Мюллер
9
Кейн
47
Толкин
6
Ивежич
6
Ивежич
47
Толкин
37
Гигович
24
Кнудсен
24
Кнудсен
37
Гигович
19
Харрес
16
Келати
16
Келати
19
Харрес
33
Яворчек
7
Скрыбски
7
Скрыбски
33
Яворчек
23
Розенбом
20
Арп
20
Арп
23
Розенбом
Остались в запасе
Бавария
Хольштайн
40
Йонас Урбиг
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
Главный тренер
Венсан Компани
14
Макс Гешвилль
ЦЗ
21
Thomas Dahne
ЦФ
9
Бенедикт Пихлер
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
Остались в запасе
14
Макс Гешвилль
ЦЗ
21
Thomas Dahne
ЦФ
9
Бенедикт Пихлер
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча Бавария - Хольштайн
1
1
Всего ударов по воротам
29
10
Удары в створ
12
6
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
739
300
Сейвы
2
7
Точность передач %
92
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
19
9
Удары из-за пределов штрафной
10
1
xG (ожидаемые голы)
3.34
1.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Хольштайна», 20-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Хольштайн»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3»
- Также игру будет транслировать «Bettery».