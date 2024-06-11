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Германия. Вторая Бундеслига
Команды
Нюрнберг
€ 15 млн
Нюрнберг
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Сайт:
http://www.fcn.de/
Тренер:
Мирослав Клозе
Состав
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Таблица
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Фото
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Фото
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Видео
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
2023.02.13 19:59
1
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
2023.02.13 15:55
4
«Впервые об этом слышу». Клаус из «Нюрнберга» – о работе в «Локомотиве»
2021.10.04 18:15
36-летний Клаус из «Нюрнберга» – второй кандидат на пост тренера «Локомотива»
2021.10.04 12:44
8
Фото
Экс-игрок сборной России Рауш стал футболистом «Нюрнберга» из второй Бундеслиги
2021.08.15 09:30
5
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с «Нюрнбергом»
2021.07.10 17:11
1
Саенко: «В Германии я был первым номером в трансферном листе Клоппа»
2020.05.20 00:37
5
Товарищеский матч. «Бавария» крупно проиграла аутсайдеру второй Бундеслиги
2020.01.11 20:48
2
«Спартак» интересуется вингером «Спортинга» Перейрой
2019.06.06 22:00
1
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Айнтрахт», «Лейпциг» проиграл «Вердеру» и другие результаты
2019.05.18 18:38
Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг», «Боруссия» обыграла «Фортуну»
2019.05.11 18:28
6
Бундеслига. «Бавария» победила «Ганновер» и другие результаты 32-го тура
2019.05.04 18:32
1
Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом», Лайбольд не реализовал пенальти в добавленное время
2019.04.28 20:59
5
Бундеслига. «Бавария» минимально обыграла «Вердер» и другие результаты 30-го тура
2019.04.20 18:40
Bild сообщил об интересе топ-клубов из Москвы к хавбеку «Нюрнберга». Агент игрока не подтвердил эту информацию
2019.04.17 19:40
3
Бундеслига. «Шальке» сыграл вничью с «Нюрнбергом»
2019.04.12 23:28
Бундеслига. «Байер» проиграл «РБ Лейпцигу», «Айнтрахт» обыграл «Шальке-04»
2019.04.06 18:35
Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» и поднялась на первое место. «Бавария» идет второй
2019.03.30 19:25
2
Бундеслига. «Бавария» забила шесть голов «Майнцу» и вернулась на первое место
2019.03.17 22:29
4
Бундеслига. «РБ Лейпциг» обыграл «Нюрнберг», «Фортуна» разгромила «Шальке»
2019.03.02 19:34
1
Бундеслига. «Нюрнберг» проиграл «Фортуне» и продлил безвыигрышную серию до 17 матчей
2019.02.23 22:42
Фото
Ультрас «Нюрнберга» забросали поле теннисными мячами. Так они протестуют против матчей по понедельникам
2019.02.19 06:26
1
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» не смогла победить худшую команду турнира
2019.02.19 00:28
10
Кубок Германии. «Байер» вылетел от команды Бундеслиги 2, «Гамбург» прошел «Нюрнберг»
2019.02.05 22:29
1
Бундеслига. «Бавария» проиграла «Байеру», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Айнтрахтом»
2019.02.02 19:27
4
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Ганновер» и другие результаты 19-го тура
2019.01.26 19:26
1
2
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