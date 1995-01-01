Бундеслига. «Бавария» победила «Ганновер» и другие результаты 32-го тура

Завершились четыре матча 32-го тура немецкой Бундеслиги.

Лидер чемпионата «Бавария» дома обыграла «Ганновер» со счетом 3:1. В других встречах «Герта» и «Вольфсбург» добились побед над «Штутгартом» и «Нюрнбергом» соответственно, а «Боруссия» М сыграла вничью с «Хоффенхаймом».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 32-й тур

Бавария – Ганновер 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 27; 2:0 – Горетцка, 40; 2:1 – Жонатас (с пенальти), 51; 3:1 – Рибери, 84.

Боруссия М – Хоффенхайм – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кадержабек, 33; 1:1 – Гинтер, 72; 1:2 – Амири, 79; 2:2 – Дрмич, 84.

Герта – Штутгарт – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ибишевич, 40; 2:0 – Дуда, 45+1; 3:0 – Калу, 67; 3:1 – Гомес, 70.

Вольфсбург – Нюрнберг – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Клаус, 38; 2:0 – Тиссеран, 78.

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