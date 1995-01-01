Бундеслига. «Байер» проиграл «РБ Лейпцигу», «Айнтрахт» обыграл «Шальке-04»

«Байер» дома уступил «РБ Лейпцигу» во встрече 28-го тура Бундеслиги, пропустив четыре мяча.

Еще в одном матче «Айнтрахт» вырвал победу над «Шальке-04». Судья добавил к основному времени встречи 10 минут. На восьмой из них форвард команды из Франкфурта Лука Йович забил победный гол с пенальти.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур

Байер – РБ Лейпциг – 2:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Хаверц, 11 (с пенальти); 1:1 – Сабитцер, 17; 2:1 – Хаверц, 23; 2:2 – Вернер, 64; 2:3 – Форсберг, 71 (с пенальти); 2:4 – Матеус, 83.

Шальке-04 – Айнтрахт – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ребич, 13; 1:1 – Сердар, 21; 1:2 – Йович, 90+8 (с пенальти).

Удаление: Сердар, 90+4 – нет.

Вольфсбург – Ганновер-96 – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Вайдант, 30; 1:1 – Штеффен, 32; 2:1 – Штеффен, 71; 3:1 – Руссийон, 78.

Герта – Фортуна – 1:2 (1:1)

Голы:0:1 – Раман, 35; 1:1 – Груйич, 41; 1:2 – Раман, 61.

Штутгарт – Нюрнберг – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Перейра, 42; 1:1 – Кабак, 75.

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