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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Айнтрахт», «Лейпциг» проиграл «Вердеру» и другие результаты

    Завершилась матчи 34-го тура Бундеслиги. «Бавария» стала чемпионом, разгромив на счет поле «Айнтрахт» (5:1). «Боруссия» Д обыграла «Боруссию» М (2:0) и заняла второе место.

    Результаты тура:

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 34-й тур

    Бавария – Айнтрахт – 5:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коман, 4; 1:1 – Халлер, 50; 2:1 – Алаба, 53; 3:1 – Санчес, 58; 4:1 – Рибери, 72; 5:1 – Роббен, 78.

    Шальке—04 – Штутгарт – 0:0

    Боруссия М – Боруссия Д – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Санчо, 45; 0:2 – Ройс, 54.

    Герта – Байер – 1:5 (1:2)

    Голы: 0:1 – Хаверц, 28; 1:1 – Лазаро, 34; 1:2 – Аларио, 38; 1:3 – Брандт, 54; 1:4 – Аларио, 72; 1:5 – Аларио, 88.

    Вердер – РБ Лейпциг – 2:1 (1:0)

    Гол: 1:0 – Рашика (с пенальти), 35; 1:1 – Мукиэле, 86; 2:1 – Писарро, 88.

    Нереализованный пенальти: нет – Брума, 64.

    Фрайбург – Нюрнберг – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Терраццино, 7; 2:0 – Вальдшмидт, 34; 3:0 – Петерсен, 54; 4:0 – Петерсен, 56; 5:0 – Грифо, 61; 5:1 – Лоуэн, 69.

    Майнц – Хоффенхайм – 4:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Белфодил, 12; 0:2 – Крамарич, 34; 1:2 – Бросински (с пенальти), 66; 2:2 – Боэтиюс, 83; 3:2 – Боэтиюс, 90; 4:2 – Матета, 90+3.

    Удаление: нет – Баумгартнер, 41.

    Вольфсбург – Аугсбург – 8:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Вегхорст, 21; 2:0 – Вегхорст, 37; 3:0 – Кнохе, 41; 4:0 – Вегхорст, 55; 5:0 – Гинчек, 57; 6:0 – Рексбечай, 60; 6:1 – Шибер, 82; 7:1 – Брекало, 85; 8:1 – Дансо (в свои ворота), 89.

    Фортуна – Ганновер-96 – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хеннингс, 56; 2:0 – Караман, 61; 2:1 – Мюллер, 78.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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