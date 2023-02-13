ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба

теперь и 2 и 3 дивизион в ходу лишь бы бомбардир был
ЦСКА хочет арендовать с правом выкупа форварда «Нюрнберга» Квадво Дуа.
«ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» из второй Бундеслиги по аренде нападающего Дуа с правом выкупа за 1 миллион евро.
Квадво не единственный кандидат на роль армейского форварда. Есть и другой вариант, но сегодня оффер отправился именно по Дуа. Надеюсь, санкции в этом случае ЦСКА не помешают», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- В этом сезоне Дуа забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
- Он лучший бомбардир команды в текущем сезоне.
- Рыночная стоимость 25-летнего форварда – 1,3 миллиона евро.
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