Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба

ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба

13 февраля 2023, 15:55
4

ЦСКА хочет арендовать с правом выкупа форварда «Нюрнберга» Квадво Дуа.

«ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» из второй Бундеслиги по аренде нападающего Дуа с правом выкупа за 1 миллион евро.

Квадво не единственный кандидат на роль армейского форварда. Есть и другой вариант, но сегодня оффер отправился именно по Дуа. Надеюсь, санкции в этом случае ЦСКА не помешают», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

  • В этом сезоне Дуа забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
  • Он лучший бомбардир команды в текущем сезоне.
  • Рыночная стоимость 25-летнего форварда – 1,3 миллиона евро.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга» 1
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Нюрнберг Дуа Квадво
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1676298845
Ква Два Два, кто им там в Швейцарии такие имена придумывает?
Ответить
Skull_Boy
1676299025
Вот это монстр целых 6 голов
Ответить
alefreddy
1676303868
теперь и 2 и 3 дивизион в ходу лишь бы бомбардир был
Ответить
GM
1676307236
По нарезке понятно только то, что умеет отрываться с линии офсайда и обладает достаточно точным ударом.
Ответить
Главные новости
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
2
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
8
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
8
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
6
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
16
Все новости
Все новости
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
2
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
3
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
11
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
6
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
1
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
4
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
16
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
6
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
6
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
31
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
11
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
14
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
9
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
3
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+