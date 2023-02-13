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    ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба

    ЦСКА хочет арендовать с правом выкупа форварда «Нюрнберга» Квадво Дуа.

    «ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» из второй Бундеслиги по аренде нападающего Дуа с правом выкупа за 1 миллион евро.

    Квадво не единственный кандидат на роль армейского форварда. Есть и другой вариант, но сегодня оффер отправился именно по Дуа. Надеюсь, санкции в этом случае ЦСКА не помешают», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • В этом сезоне Дуа забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
    • Он лучший бомбардир команды в текущем сезоне.
    • Рыночная стоимость 25-летнего форварда – 1,3 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2031

      alefreddy 6 минут назад

      теперь и 2 и 3 дивизион в ходу лишь бы бомбардир был

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      Рейтинг: +14195

      Skull_Boy 1 час назад

      Вот это монстр целых 6 голов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +707

      Таврида 1 час назад

      Ква Два Два, кто им там в Швейцарии такие имена придумывает?

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