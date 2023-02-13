ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба

ЦСКА хочет арендовать с правом выкупа форварда «Нюрнберга» Квадво Дуа.

«ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» из второй Бундеслиги по аренде нападающего Дуа с правом выкупа за 1 миллион евро.

Квадво не единственный кандидат на роль армейского форварда. Есть и другой вариант, но сегодня оффер отправился именно по Дуа. Надеюсь, санкции в этом случае ЦСКА не помешают», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

В этом сезоне Дуа забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

Он лучший бомбардир команды в текущем сезоне.

Рыночная стоимость 25-летнего форварда – 1,3 миллиона евро.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!