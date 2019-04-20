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    Бундеслига. «Бавария» минимально обыграла «Вердер» и другие результаты 30-го тура

    Завершились четыре матча 30-го тура немецкой Бундеслиги. Во всех играх победу одержали хозяева поля – это «Аугсбург», «Майнц», «Бавария» и «Байер». Они обыграли «Штутгарт», «Фортуну», «Вердер» и «Нюрнберг» соответственно.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

    Аугсбург – Штутгарт – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Хедира, 11; 2:0 – Хан, 18; 3:0 – Макс, 29; 4:0 – Рихтер, 53; 5:0 – Макс, 58; 6:0 – Рихтер, 68.

    Майнц – Фортуна – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Матета, 1; 1:1 – Лукебакио, 19; 2:1 – Онисиво, 67; 3:1 – Матета, 87.

    Бавария – Вердер – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зюле, 75.

    Байер – Нюрнберг – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Аларио, 61; 2:0 Фолланд, 86.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2019 18:40
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