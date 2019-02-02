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    Бундеслига. «Бавария» проиграла «Байеру», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Айнтрахтом»

    «Бавария» проиграла «Байеру» в матче 20-го тура Бундеслиги со счетом 1:3. Мюнхенцы с 42 очками остались на второй строчке в таблице, «Байер» с 30 очками поднялся на седьмое место.

    В другом матче «Боруссия» Д сыграла вничью с «Айнтрахтом» – 1:1. Дортмундцы с 49 очками остались на первой строчке, «Айнтрахт» с 32 очками идет пятым.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

    Хоффенхайм – Фортуна – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Крамарич (пенальти), 16; 1:1 – Хеннингс, 46.

    Герта – Вольфсбург – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Вегхорст, 65.

    Нюрнберг – Вердер – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Эггештайн, 64; 1:1 – Ишак, 86.

    Айнтрахт – Боруссия Д – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ройс, 22; 1:1 – Йович, 36.

    Байер – Бавария – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Горетцка, 41; 1:1 – Бэйли, 53; 2:1 – Фолланд, 63; 3:1 – Аларио, 89.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2019 19:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 10:43

      Во втором тайме Бавария посыпалась.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      bbeythetu 2 февраля 2019, 20:28

      bettingtime.ru отличные экспрессы составляют

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 2 февраля 2019, 20:14

      Посмотрел бюджеты клубов "Байер" и "Краснодар", сравнил. "Байер"-около 400 млн, "Краснодар" и до сотни не дотягивает. И "Байер" сейчас на взлете,как они "Баварию" разнесли! И хоть я болельщик "Краснодара", но на 14 февраля у меня никаких иллюзий. Ну ничего, билет в кармане, ждем хорошей погоды.

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