Бундеслига. «Бавария» проиграла «Байеру», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Айнтрахтом»

«Бавария» проиграла «Байеру» в матче 20-го тура Бундеслиги со счетом 1:3. Мюнхенцы с 42 очками остались на второй строчке в таблице, «Байер» с 30 очками поднялся на седьмое место.

В другом матче «Боруссия» Д сыграла вничью с «Айнтрахтом» – 1:1. Дортмундцы с 49 очками остались на первой строчке, «Айнтрахт» с 32 очками идет пятым.

Результаты других матчей:

Чемпионат Германии. Бундеслига. 20-й тур

Хоффенхайм – Фортуна – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Крамарич (пенальти), 16; 1:1 – Хеннингс, 46.

Герта – Вольфсбург – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Вегхорст, 65.

Нюрнберг – Вердер – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Эггештайн, 64; 1:1 – Ишак, 86.

Айнтрахт – Боруссия Д – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ройс, 22; 1:1 – Йович, 36.

Байер – Бавария – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Горетцка, 41; 1:1 – Бэйли, 53; 2:1 – Фолланд, 63; 3:1 – Аларио, 89.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги