Bild сообщил об интересе топ-клубов из Москвы к хавбеку «Нюрнберга». Агент игрока не подтвердил эту информацию 

ТОП КЛУБОВ??????? вы издеваетесь??!?!??!
Bild сообщил об интересе российских клубов к полузащитнику «Нюрнберга» Эдуарду Левену. По данным издания, футболистом интересуются московские топ-клубы, они предлагали за игрока 7 миллионов евро.
- Левену 22 года.
- У него есть немецкое и российское гражданство, он выступает за молодежную сборную Германии.
Агент футболиста Гидо Николай прокомментировал для РИА информацию об интересе российских клубов:
«Многие клубы проявляют интерес к футболисту, но у него действующий контракт с «Нюрнбергом». Подтвердить информацию не могу», – сказал агент.
В январе окно сообщалось об интересе московского «Спартака» к Левену. Тогда представитель «Нюрнберга» заявил, что клуб не намерен продавать футболиста.
- «Нюрнберг» занимает 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
- Левен в текущем сезоне чемпионата провел 17 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.