Bild сообщил об интересе топ-клубов из Москвы к хавбеку «Нюрнберга». Агент игрока не подтвердил эту информацию 

Bild сообщил об интересе российских клубов к полузащитнику «Нюрнберга» Эдуарду Левену. По данным издания, футболистом интересуются московские топ-клубы, они предлагали за игрока 7 миллионов евро.

Левену 22 года.

У него есть немецкое и российское гражданство, он выступает за молодежную сборную Германии.

Агент футболиста Гидо Николай прокомментировал для РИА информацию об интересе российских клубов:

«Многие клубы проявляют интерес к футболисту, но у него действующий контракт с «Нюрнбергом». Подтвердить информацию не могу», – сказал агент.

В январе окно сообщалось об интересе московского «Спартака» к Левену. Тогда представитель «Нюрнберга» заявил, что клуб не намерен продавать футболиста.