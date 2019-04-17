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    Bild сообщил об интересе топ-клубов из Москвы к хавбеку «Нюрнберга». Агент игрока не подтвердил эту информацию 

    Bild сообщил об интересе российских клубов к полузащитнику «Нюрнберга» Эдуарду Левену. По данным издания, футболистом интересуются московские топ-клубы, они предлагали за игрока 7 миллионов евро.

    • Левену 22 года.
    • У него есть немецкое и российское гражданство, он выступает за молодежную сборную Германии.

    Агент футболиста Гидо Николай прокомментировал для РИА информацию об интересе российских клубов:

    «Многие клубы проявляют интерес к футболисту, но у него действующий контракт с «Нюрнбергом». Подтвердить информацию не могу», – сказал агент.

    В январе окно сообщалось об интересе московского «Спартака» к Левену. Тогда представитель «Нюрнберга» заявил, что клуб не намерен продавать футболиста.

    • «Нюрнберг» занимает 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
    • Левен в текущем сезоне чемпионата провел 17 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

    Источник: Bild

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1020

      Axe111 1 час назад

      ТОП КЛУБОВ??????? вы издеваетесь??!?!??!

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