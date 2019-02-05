Кубок Германии. «Байер» вылетел от команды Бундеслиги 2, «Гамбург» прошел «Нюрнберг»

Втройне обидно за субботнее поражение от команды, которая проигрывает команде второй Бундеслиги, пусть даже в кубковом матче
Встреча 1/8 финала Кубка Германии «Хайденхайм» — «Байер» завершилась со счетом 2:1.
В следующий раунд вышла шестая команда второго дивизиона. Леверкузенцы после 20 туров Бундеслиги занимают седьмое место.
«Гамбург» в параллельной встрече переиграл «Нюрнберг» с минимальным счетом.
Германия. Кубок. 1/8 финала
Хайденхайм — Байер — 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Брандт, 44; 1:1 – Доведан, 47; 2:1 — Мультау, 72.
Гамбург — Нюрнберг — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — Озкан, 54.