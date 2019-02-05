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    Кубок Германии. «Байер» вылетел от команды Бундеслиги 2, «Гамбург» прошел «Нюрнберг»

    Встреча 1/8 финала Кубка Германии «Хайденхайм»«Байер» завершилась со счетом 2:1.

    В следующий раунд вышла шестая команда второго дивизиона. Леверкузенцы после 20 туров Бундеслиги занимают седьмое место.

    «Гамбург» в параллельной встрече переиграл «Нюрнберг» с минимальным счетом.

    Германия. Кубок. 1/8 финала

    Хайденхайм — Байер — 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Брандт, 44; 1:1 – Доведан, 47; 2:1 — Мультау, 72.

    Гамбург — Нюрнберг — 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Озкан, 54.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир

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    05.02.2019 22:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 февраля 2019, 23:31

      Втройне обидно за субботнее поражение от команды, которая проигрывает команде второй Бундеслиги, пусть даже в кубковом матче

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