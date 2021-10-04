36-летний Клаус из «Нюрнберга» – второй кандидат на пост тренера «Локомотива»

Главный тренер «Нюрнберга» Роберт Клаус может возглавить «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, это второй кандидат, который рассматривается московским клубом. Первый – Доменико Тедеско.

Вариант с приглашением 36-летнего немца предложил руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.