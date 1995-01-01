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    36-летний Клаус из «Нюрнберга» – второй кандидат на пост тренера «Локомотива»

    Главный тренер «Нюрнберга» Роберт Клаус может возглавить «Локомотив», сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, это второй кандидат, который рассматривается московским клубом. ПервыйДоменико Тедеско.

    Вариант с приглашением 36-летнего немца предложил руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25133

      silver29 13 минут назад

      У Штирлица был провокатор Клаус ))).

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