Цорн хочет видеть в «Локо» Тедеско. Рангник – другого немецкого тренера

«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

По информации «Чемпионата», 36-летний немец – один из двух кандидатов на замену Марко Николича, чей уход с поста ожидается в ближайшие дни.

Тедеско – это креатура технического директора «Локомотива» Томаса Цорна, который в свое время привел тренера в «Спартак».

Также в шорт-листе клуба другой немецкий специалист с опытом работы в Бундеслиге. Его хочет видеть в команде руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.