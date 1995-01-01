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    Цорн хочет видеть в «Локо» Тедеско. Рангник – другого немецкого тренера

    «Локомотив» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

    По информации «Чемпионата», 36-летний немец – один из двух кандидатов на замену Марко Николича, чей уход с поста ожидается в ближайшие дни.

    Тедеско – это креатура технического директора «Локомотива» Томаса Цорна, который в свое время привел тренера в «Спартак».

    Также в шорт-листе клуба другой немецкий специалист с опытом работы в Бундеслиге. Его хочет видеть в команде руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.

    • Тедеско покинул «Спартак» в мае этого года.
    • При нем команда финишировала 2-й в РПЛ.
    • Тренер отказался продлевать контракт с клубом, сославшись на желание быть ближе к семье.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:39
    Комментарии9
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      Рейтинг: +25133

      silver29 16 минут назад

      Бесполезно, команда просто угроблена эффективными менеджерами, тут и Палыч без силен.

      0
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      Рейтинг: +2131

      Красногорск_Фан 1 час назад

      После Смородины & Кикнадзе казалось хуже никогда не будет )))))
      Ну печалька. Я только на Шварца из бундесов согласен

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17187

      derrik2000 1 час назад

      Чё, "неразрешимые семейные обстоятельства, в виде обязательного и постоянного присутствия с семьёй" благополучно разрешились???
      ))))))))))))
      Шабашники Цорн, тедескин и примкнувший к ним Рангник, будут вместе "спасать Локомотив"???
      Они нарулят...

      0
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      Рейтинг: +1060

      ab15488 1 час назад

      А что, тоска по родине уже прошла?

      0
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      Рейтинг: +2865

      Dgad > ab15488 1 час назад

      Так отмазка была чтобы с этого бабьего царства свалить)

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      Рейтинг: +1060

      ab15488 > Dgad 42 минуты назад

      Так главная баба как раз за него "топила".

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      Рейтинг: +22749

      slavutiq70 1 час назад

      Круговорот Цорна ....

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      Рейтинг: +21519

      vladimir-7 > slavutiq70 1 час назад

      ...и подтягивает своих людей к железнодорожному мешку Локо
      с деньгами от РЖД.

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      Рейтинг: +315

      КаДеС > slavutiq70 36 минут назад

      Зашёл в Лукойл, оценил шансы на гешефт, теперь тестирует РЖД. Остановится там, где проще будет наладить "поток")))))

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