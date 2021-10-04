Цорн хочет видеть в «Локо» Тедеско. Рангник – другого немецкого тренера

«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
По информации «Чемпионата», 36-летний немец – один из двух кандидатов на замену Марко Николича, чей уход с поста ожидается в ближайшие дни.
Тедеско – это креатура технического директора «Локомотива» Томаса Цорна, который в свое время привел тренера в «Спартак».
Также в шорт-листе клуба другой немецкий специалист с опытом работы в Бундеслиге. Его хочет видеть в команде руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.
- Тедеско покинул «Спартак» в мае этого года.
- При нем команда финишировала 2-й в РПЛ.
- Тренер отказался продлевать контракт с клубом, сославшись на желание быть ближе к семье.
Источник: «Чемпионат»