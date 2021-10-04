Арустамян: Николич покинет «Локомотив» в ближайшие дни

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич близок к увольнению с занимаемого поста.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, сегодня сербский специалист встретится с руководством клуба и компании РЖД.

Стороны обсудят отставку тренера. Ожидается, что она произойдет в ближайшие несколько дней.

За уход Николича выступает спортивный департамент «Локо» во главе с Ральфом Рангником.