Арустамян: Николич покинет «Локомотив» в ближайшие дни

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич близок к увольнению с занимаемого поста.
По информации журналиста Нобеля Арустамяна, сегодня сербский специалист встретится с руководством клуба и компании РЖД.
Стороны обсудят отставку тренера. Ожидается, что она произойдет в ближайшие несколько дней.
За уход Николича выступает спортивный департамент «Локо» во главе с Ральфом Рангником.
- Безвыигрышная серия москвичей – 5 матчей.
- «Локомотив» опустился на 4-е место в таблице РПЛ.
- Николич возглавляет команду с мая 2020 года.
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна