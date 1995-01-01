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    Арустамян: Николич покинет «Локомотив» в ближайшие дни

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич близок к увольнению с занимаемого поста.

    По информации журналиста Нобеля Арустамяна, сегодня сербский специалист встретится с руководством клуба и компании РЖД.

    Стороны обсудят отставку тренера. Ожидается, что она произойдет в ближайшие несколько дней.

    За уход Николича выступает спортивный департамент «Локо» во главе с Ральфом Рангником.

    • Безвыигрышная серия москвичей – 5 матчей.
    • «Локомотив» опустился на 4-е место в таблице РПЛ.
    • Николич возглавляет команду с мая 2020 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 11:03
    Комментарии40
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      Рейтинг: +9903

      Cleaner 27 минут назад

      Так потому и проигрывает Локомотив, что Николичу объявили уже об увольнении. Ему уже начхать на результаты команды.

      Имхо, Рагник решил развалить Локо в угоду Миллеру. Не смейтесь, другого объяснения я не вижу...

      1
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      Рейтинг: +2131

      Красногорск_Фан > Cleaner 20 минут назад

      Ничеси )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3483

      Snek 1 час назад

      Гинер не тормози, пока кретины решили слить хорошего тренера, надо его брать.

      2
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      Рейтинг: +2277

      Чермындыр > Snek 57 минут назад

      Полностью поддерживаю!

      0
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      Рейтинг: +9903

      Cleaner > Snek 25 минут назад

      Еще месяц назад я бы поддержал Ваше предложение к Гинеру насчет Николича. А сейчас уже не уверен, что нужно менять Березуцкого. До Нового года пусть поработает, дальше смотреть на результаты...

      1
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      Рейтинг: +121

      Мася_1989 1 час назад

      Уйдет в Спартак

      0
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      Рейтинг: +2131

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Да гоните его уже. Его потолок ясен. Максимум - 2е место. А я помню тренера при котором - первое.

      0
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      Рейтинг: +421

      vsolon > Красногорск_Фан 36 минут назад

      все решают деньги а тренер это пятое)

      0
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      Рейтинг: +2131

      Красногорск_Фан > vsolon 33 минуты назад

      из этого правила бывают иногда исключения. Лестер и т.д. хотя согласен. Они решают сколько штук Месси купить.

      0
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      Рейтинг: +1060

      ab15488 > Красногорск_Фан 31 минуту назад

      Семин никогда не сработается с Цорнорангником

      0
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      Рейтинг: +2131

      Красногорск_Фан > ab15488 26 минут назад

      Я сам не со всеми срабатываюсь. Это норма. А результат между тем всегда на табло. Деньги тоже не панацея. У нас в россии пытались построить только за счет денег Динамо, Анжи. не вышло. Зенит единственный стабильный проект. ТСЖ при всех деньгах ЛЧ взять не может. т.д.

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      Рейтинг: +9903

      Cleaner > Красногорск_Фан 24 минуты назад

      С Анжи практически вышло. Но кончились деньги...)

      1
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      Рейтинг: +1060

      ab15488 > Красногорск_Фан 22 минуты назад

      Разница в том, что Николич дипломат, он молча работает, не выносит сор из избы. Исключение - игра с Лацио, раньше он никогда не критиковал команду, видать накипело. Палыч молчать не будет, плюс фанатский сектор за него и против управленцев, не такие они дураки, чтоб вешать себе проблему

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      Рейтинг: +2131

      Красногорск_Фан > Cleaner 21 минуту назад

      Вышло но не туда. Когда Анжи базировался в Москве это выглядело как юмор петросяна. Тогда уже сразу надо было вкладываться в ФК Москва.

      0
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      Рейтинг: +1085

      ДяДь ПашА 1 час назад

      Цорн и В Спартаке бардак устроил в своё время

      1
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      Рейтинг: +1060

      ab15488 1 час назад

      Что бы ни случилось, Николичу работа в Локо однозначно в плюс. Не думаю, что он долго будет сидеть без работы. Фанатам Локо - крепитесь

      5
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      Рейтинг: +2131

      Красногорск_Фан > ab15488 1 час назад

      может кого получше найдут. При нем плохих результатов ,серий, поигрышей принципиальных матчей и проигрышей аутсайдерам достаточно. С горкой.

      0
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      Рейтинг: +1060

      ab15488 > Красногорск_Фан 44 минуты назад

      Так могут и похуже найти. Лично Вы видите позитив в действиях парочки Цорн-Рангник? Николичу с их приходом работать крайне непросто. Ведущих игроков распродали, набрали молодняк, который и в вечно компактном ЦСКА не всегда играл в основе. И при всем при этом у Николича за 10 туров всего одно поражение.

      2
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      Рейтинг: +2131

      Красногорск_Фан > ab15488 23 минуты назад

      Николичу работать просто. если он определяет кто играет кто нет на поле и на какой позиции. а я уже 2 года пишу что он ставит тех кого сверху сказали ставить ибо держится за работу / зарплату. Откуда и пошла текущая проблема игровая. В случае перемен - может быть все что угодно.

      0
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      Рейтинг: +9903

      Cleaner > ab15488 21 минуту назад

      Фанаты Локо уже привыкли КРЕПИТЬСЯ. Как только Локомотив начинает хорошо играть, у команды меняют тренера! Очень похоже на вредительство со стороны руководства...

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      Рейтинг: +1060

      ab15488 > Красногорск_Фан 20 минут назад

      "может быть все что угодно" - не может. Управленцы остались те же. И проблему будут теми же

      0
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      Рейтинг: +1060

      ab15488 > Cleaner 17 минут назад

      Вот и я считаю, что Николич взял серебро вопреки всему. А кто то считает, что "всего лишь".

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      Рейтинг: +2131

      Красногорск_Фан > ab15488 16 минут назад

      Соглашусь не со всем. Я тоже по основной профессии собираю и распускаю проектные команды перед которыми поставлены цели на год. "в полях" можно многое. даже при дебилах в руководстве. Иногда совпадает биохимия. И тогда греки выигрывают ЧЕ, Лестер АПЛ и .д.

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      Рейтинг: +9903

      Cleaner > ab15488 15 минут назад

      Да! Подхватил команду Семина и не дал ей развалиться. Уже в этом большой плюс Николичу.

      0
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      Рейтинг: +1060

      ab15488 > Красногорск_Фан 10 минут назад

      Извините, но биохимия у дебилов, может совпасть только с другим дебилом, а тренер - дебил вряд ли что то выиграет))) Тем более, что, с ваших слов, командой управляет не тренер.

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      Рейтинг: +2131

      Красногорск_Фан > ab15488 7 минут назад

      Глубоко копнули. Ладно, подождем пол года - год . Что будет с Локомотивом дальше. Будет ли повод еще услышать про Николича и его тренерские достижения.

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      Рейтинг: +22749

      slavutiq70 1 час назад

      Пошла свистопляска в Локо . то Палыча сбагрили . теперь Марко . они что хотели с этим составом 97 мл это 4 место в лиге и занимает Локо 4 место . то есть провала у тренера нет . да не прыгнул выше головы . а кто сейчас прыгнет ??? подождали бы уж до паузы зимней ...

      3
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      Рейтинг: +25373

      Боцман59rus 1 час назад

      _ в каком издании этот " журналист" трудится?

      0
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      Рейтинг: +21519

      vladimir-7 > Боцман59rus 1 час назад

      Не так важно, где Нобель Арустамян работает, главное чтобы
      все журналисты писали правду и это у Нобеля получается.

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      Рейтинг: +22749

      slavutiq70 > vladimir-7 1 час назад

      Согласен часто его анонсы сбываются . видать в теме ..

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      Рейтинг: +21519

      vladimir-7 > slavutiq70 1 час назад

      Видимо пользуется уважением в руководстве команд и
      имеет с ними добрые отношения за справедливые статьи,
      актуальные видео встречи и беседы.

      0
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      Рейтинг: +17455

      JTherry 1 час назад

      в локо скоры на расправу... Цорн с Рангником подсидели Николича...

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      Рейтинг: +201

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      А толку брать нового ГТ? Если в команде практически один ШЛАК.
      Они когда с Лациками котали вату 3 раза к штрафной подошли,а Болонья вчера их разорвала в клочья)))

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      Рейтинг: +421

      vsolon > БОМЖАРНИК 32 минуты назад

      одно дело чемпионат другое Л,Ч.....другие бабосы)

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