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Арустамян: Николич покинет «Локомотив» в ближайшие дни

4 октября 2021, 11:03
48

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич близок к увольнению с занимаемого поста.

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, сегодня сербский специалист встретится с руководством клуба и компании РЖД.

Стороны обсудят отставку тренера. Ожидается, что она произойдет в ближайшие несколько дней.

За уход Николича выступает спортивный департамент «Локо» во главе с Ральфом Рангником.

  • Безвыигрышная серия москвичей – 5 матчей.
  • «Локомотив» опустился на 4-е место в таблице РПЛ.
  • Николич возглавляет команду с мая 2020 года.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко Арустамян Нобель
Комментарии (48)
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Dr.Metal
1633335324
не дают мужику нормально хотя бы сезон отработать
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JTherry
1633336222
в локо скоры на расправу... Цорн с Рангником подсидели Николича...
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Боцман59rus
1633336308
_ в каком издании этот " журналист" трудится?
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slavа0508
1633337036
Пошла свистопляска в Локо . то Палыча сбагрили . теперь Марко . они что хотели с этим составом 97 мл это 4 место в лиге и занимает Локо 4 место . то есть провала у тренера нет . да не прыгнул выше головы . а кто сейчас прыгнет ??? подождали бы уж до паузы зимней ...
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ab15488
1633337146
Что бы ни случилось, Николичу работа в Локо однозначно в плюс. Не думаю, что он долго будет сидеть без работы. Фанатам Локо - крепитесь
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ДяДь ПашА
1633337860
Цорн и В Спартаке бардак устроил в своё время
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Snek
1633339090
Гинер не тормози, пока кретины решили слить хорошего тренера, надо его брать.
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portero
1633344628
Армян всё знает...
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Hektor 84
1633374073
Армянская бабка проснулась)))
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bomilazdeshnii
1633410565
Во всем этом спортивного принципа и близко нет.
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