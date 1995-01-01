Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом», Лайбольд не реализовал пенальти в добавленное время

«Бавария» и «Нюрнберг» сыграли вничью в матче 31-го тура Бундеслиги – 1:1. На 91-й минуте в ворота мюнхенской команды назначили пенальти, Тим Лайбольд не реализовал удар.

«Бавария» с 71 очком занимает первую строчку в таблице, на два очка опережая «Боруссию» Д. «Нюрнберг» с 19 очками идет 17-м (предпоследним).

В другом матче «Вольфсбург» разгромил «Хоффенхайм» – 4:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 31-й тур

Хоффенхайм – Вольфсбург – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Салаи, 9; 1:1 – Виллиам, 41; 1:2 – Вегхорст, 69; 1:3 – Арнольд, 85; 1:4 – Вегхорст, 88.

Нереализованный пенальти: Крамарич, 15.

Нюрнберг – Бавария – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Перейра, 48; 1:1 – Гнарби, 75.

Нереализованный пенальти: Лайболд, 90+1 – нет.

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