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    Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом», Лайбольд не реализовал пенальти в добавленное время

    «Бавария» и «Нюрнберг» сыграли вничью в матче 31-го тура Бундеслиги – 1:1. На 91-й минуте в ворота мюнхенской команды назначили пенальти, Тим Лайбольд не реализовал удар.

    «Бавария» с 71 очком занимает первую строчку в таблице, на два очка опережая «Боруссию» Д. «Нюрнберг» с 19 очками идет 17-м (предпоследним).

    В другом матче «Вольфсбург» разгромил «Хоффенхайм» – 4:1.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 31-й тур

    Хоффенхайм – Вольфсбург – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Салаи, 9; 1:1 – Виллиам, 41; 1:2 – Вегхорст, 69; 1:3 – Арнольд, 85; 1:4 – Вегхорст, 88.

    Нереализованный пенальти: Крамарич, 15.

    Нюрнберг – Бавария – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Перейра, 48; 1:1 – Гнарби, 75.

    Нереализованный пенальти: Лайболд, 90+1 – нет.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6361

      Cules2013 9 минут назад

      Хоффи, ну как так. Очки же нужны позарез, и на тебе 1-4(((

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      Рейтинг: +2535

      zatonn 23 минуты назад

      При всём уважении к редакторам, Ульрайх пенальти не отбил, мяч попал в штангу. Но в любом случае это положительный результат для Баварии, что бы кто не говорил!

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