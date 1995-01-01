Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом», Лайбольд не реализовал пенальти в добавленное время

Хоффи, ну как так. Очки же нужны позарез, и на тебе 1-4(((
«Бавария» и «Нюрнберг» сыграли вничью в матче 31-го тура Бундеслиги – 1:1. На 91-й минуте в ворота мюнхенской команды назначили пенальти, Тим Лайбольд не реализовал удар.
«Бавария» с 71 очком занимает первую строчку в таблице, на два очка опережая «Боруссию» Д. «Нюрнберг» с 19 очками идет 17-м (предпоследним).
В другом матче «Вольфсбург» разгромил «Хоффенхайм» – 4:1.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 31-й тур
Хоффенхайм – Вольфсбург – 1:4 (1:1)
Голы: 1:0 – Салаи, 9; 1:1 – Виллиам, 41; 1:2 – Вегхорст, 69; 1:3 – Арнольд, 85; 1:4 – Вегхорст, 88.
Нереализованный пенальти: Крамарич, 15.
Нюрнберг – Бавария – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Перейра, 48; 1:1 – Гнарби, 75.
Нереализованный пенальти: Лайболд, 90+1 – нет.