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    Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг», «Боруссия» обыграла «Фортуну»

    «Бавария» на выезде сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в матче 33-го тура Бундеслиги. Встреча завершилась без забитых мячей.

    В другой игре дортмундская «Боруссия» победила «Фортуну».

    За тур до конца чемпионата разрыв между лидирующими мюнхенцами и черно-желтыми составляет два очка.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 33-й тур

    РБ Лейпциг – Бавария – 0:0

    Боруссия Д – Фортуна – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пулишич, 41; 1:1 – Финк, 47; 2:1 – Делэни, 53; 3:1 – Гетце, 90+2; 3:2 – Ковнацки, 90+5.

    Удаление: нет – Бодзек, 83.

    Ганновер-96 – Фрайбург – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Антон, 39; 2:0 – Бебу, 51; 3:0 – Уолес, 81.

    Хоффенхайм – Вердер – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эггештайн, 39.

    Байер – Шальке-04 – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хаверц, 31; 1:1 – Бургшталлер, 47.

    Штутгарт – Вольфсбург – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кастро, 45+1; 2:0 – Донис, 55; 3:0 – Дидави, 84.

    Аугсбург – Герта – 3:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хан, 10; 1:1 – Платтенхардт, 47; 2:1 – Грегоритч, 50 (с пенальти); 2:2 – Груйич, 66; 3:2 – Грегоритч, 70; 3:3 – Калу, 75; 3:4 – Калу, 90+3 (с пенальти).

    Нюрнберг – Боруссия М – 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дрмич, 56; 0:2 – Мюль, 63 (автогол); 0:3 – Азар, 65; 0:4 – Закария, 80.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +216

      borusse 2 минуты назад

      интрига остаётся , надеюсь франкфурт не подведут ..

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      Рейтинг: +13693

      DVOK68 4 минуты назад

      Неплохо.

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