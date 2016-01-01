Бундеслига. «Бавария» забила шесть голов «Майнцу» и вернулась на первое место

«Бавария» разгромила «Майнц» в матче 26-го тура Бундеслиги со счетом 6:0. Хет-трик на счету полузащитника Хамесу.

Мюнхенский клуб набрал 60 очков и вернулся на первое место, обойдя «Боруссию» Д по разнице забитых и пропущенных мячей.

В другом матче «Айнтрахт» обыграл «Нюрнберг» – 1:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

Айнтрахт – Нюрнберг – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хинтереггер, 31.

Бавария – Майнц – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 3; 2:0 – Хамес, 33; 3:0 – Коман, 39; 4:0 – Хамес, 51; 5:0 – Хамес, 55; 6:0 – Дэвис, 70.

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