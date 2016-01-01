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    Бундеслига. «Бавария» забила шесть голов «Майнцу» и вернулась на первое место

    «Бавария» разгромила «Майнц» в матче 26-го тура Бундеслиги со счетом 6:0. Хет-трик на счету полузащитника Хамесу.

    Мюнхенский клуб набрал 60 очков и вернулся на первое место, обойдя «Боруссию» Д по разнице забитых и пропущенных мячей.

    В другом матче «Айнтрахт» обыграл «Нюрнберг» – 1:0.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

    Айнтрахт – Нюрнберг – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хинтереггер, 31.

    Бавария – Майнц – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 3; 2:0 – Хамес, 33; 3:0 – Коман, 39; 4:0 – Хамес, 51; 5:0 – Хамес, 55; 6:0 – Дэвис, 70.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3962

      XaXatyn 35 минут назад

      Хороший полузащитник ХамесУ

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