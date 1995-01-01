Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» и поднялась на первое место. «Бавария» идет второй

тут недавно один баварский тюфяк из своих ледерхозен выпрыгивал, доказывая что дортмунд облажался и уровень не тот, ты куда делся дружок ?!
«Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» в матче 27-го тура Бундеслиги. Игра завершилась со счетом 2:0, дубль на счету форварда Пако Алькасера.
В другом матче «Бавария» и «Фрайбург» сыграли вничью – 1:1. Мюнхенский клуб опустился на второе место с 61 очком, «Боруссия» идет первой с 63 очками.
Результаты других матчей:
Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур
Боруссия Д – Вольфсбург – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Алькасер, 90; 2:0 – Алькасер, 90+4.
Голы: 1:0 – Рашика, 3; 2:0 – Крузе, 36; 2:1 – Куайсон, 52; 3:1 – Крузе, 63.
Фрайбург – Бавария – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Холер, 3; 1:1 – Левандовски, 22.
Фортуна – Боруссия М – 3:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Хеннингс, 6; 2:0 – Штогер, 12; 3:0 – Хеннингс, 16; 3:1 – Закария, 83.
Нюрнберг – Аугсбург – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Ишак, 52; 2:0 – Перейра, 88; 3:0 – Лоуен, 90+1.