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    Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» и поднялась на первое место. «Бавария» идет второй

    «Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» в матче 27-го тура Бундеслиги. Игра завершилась со счетом 2:0, дубль на счету форварда Пако Алькасера.

    В другом матче «Бавария» и «Фрайбург» сыграли вничью – 1:1. Мюнхенский клуб опустился на второе место с 61 очком, «Боруссия» идет первой с 63 очками.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 27-й тур

    Боруссия Д – Вольфсбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Алькасер, 90; 2:0 – Алькасер, 90+4.

    Вердер – Майнц – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Рашика, 3; 2:0 – Крузе, 36; 2:1 – Куайсон, 52; 3:1 – Крузе, 63.

    Фрайбург – Бавария – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Холер, 3; 1:1 – Левандовски, 22.

    Фортуна – Боруссия М – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Хеннингс, 6; 2:0 – Штогер, 12; 3:0 – Хеннингс, 16; 3:1 – Закария, 83.

    Нюрнберг – Аугсбург – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ишак, 52; 2:0 – Перейра, 88; 3:0 – Лоуен, 90+1.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +204

      borusse 9 минут назад

      тут недавно один баварский тюфяк из своих ледерхозен выпрыгивал, доказывая что дортмунд облажался и уровень не тот, ты куда делся дружок ?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12396

      DVOK68 26 минут назад

      Поздравления Дортмунду и пожелания выиграть чемпионство!

      2
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