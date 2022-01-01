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Германия. Вторая Бундеслига
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Нюрнберг
Расписание
€ 15 млн
Нюрнберг - расписание матчей
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Сайт:
http://www.fcn.de/
Тренер:
Мирослав Клозе
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 14:00
Карлсруэ
- : -
Нюрнберг
10.10 | 21:30
Нюрнберг
- : -
Вольфсбург
16.10 | 19:30
Энерги
- : -
Нюрнберг
24.10 | 21:30
Нюрнберг
- : -
Кайзерслаутерн
28.10 | 22:45
Байер
- : -
Нюрнберг
01.11 | 15:30
Санкт-Паули
- : -
Нюрнберг
07.11 | 15:00
Нюрнберг
- : -
Дармштадт
21.11 | 15:00
Нюрнберг
- : -
Айнтрахт
27.11 | 20:30
Хайденхайм
- : -
Нюрнберг
06.12 | 15:30
Нюрнберг
- : -
Бохум
13.12 | 15:30
Магдебург
- : -
Нюрнберг
20.12 | 15:30
Нюрнберг
- : -
Оснабрюк
17.01 | 15:30
Герта
- : -
Нюрнберг
24.01 | 15:30
Динамо Дрезден
- : -
Нюрнберг
31.01 | 15:30
Нюрнберг
- : -
Гройтер Фюрт
07.02 | 15:30
Арминия
- : -
Нюрнберг
14.02 | 15:30
Нюрнберг
- : -
Хольштайн
21.02 | 15:30
Ганновер-96
- : -
Нюрнберг
28.02 | 15:30
Нюрнберг
- : -
Карлсруэ
02.03 | 20:30
Вольфсбург
- : -
Нюрнберг
07.03 | 15:30
Нюрнберг
- : -
Энерги
14.03 | 15:30
Кайзерслаутерн
- : -
Нюрнберг
21.03 | 15:30
Нюрнберг
- : -
Санкт-Паули
04.04 | 14:30
Дармштадт
- : -
Нюрнберг
11.04 | 14:30
Айнтрахт
- : -
Нюрнберг
18.04 | 14:30
Нюрнберг
- : -
Хайденхайм
25.04 | 14:30
Бохум
- : -
Нюрнберг
09.05 | 14:30
Нюрнберг
- : -
Магдебург
16.05 | 14:30
Оснабрюк
- : -
Нюрнберг
23.05 | 16:30
Нюрнберг
- : -
Герта
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