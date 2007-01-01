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Германия. Вторая Бундеслига
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Нюрнберг
Результаты
€ 15 млн
Нюрнберг - результаты матчей
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
Сайт:
http://www.fcn.de/
Тренер:
Мирослав Клозе
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Германия. Вторая Бундеслига. 2026/2027
Германия. Кубок. 2025/2026
Германия. Вторая Бундеслига. 2025/2026
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Кубок УЕФА. 2007/2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
Германия. Бундеслига. 2007/2008
11.09 | 19:30
Нюрнберг
2 : 1
Ганновер-96
05.09 | 14:00
Хольштайн
2 : 2
Нюрнберг
29.08 | 21:30
Нюрнберг
4 : 1
Арминия
15.08 | 14:00
Гройтер Фюрт
2 : 4
Нюрнберг
09.08 | 14:30
Нюрнберг
3 : 0
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