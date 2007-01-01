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    Нюрнберг - результаты

    Город Нюрнберг
    Дивизион Германия-Вторая Бундеслига
    Сайт http://www.fcn.de/
    Стадион Грюндиг-Арена
    Тренер Борис Шоммерс
    Турниры:
    Германия. Кубок (2022/2023)
    1/8 финала
    		8 февраля, среда 20:00 Нюрнберг 2:1
    (5:3)п         		Фортуна
    1/16 финала
    		18 октября, вторник 19:00 Мангейм 0:1 Нюрнберг
    1/32 финала
    		29 июля, пятница 19:00 Каан-Мариенборн 0:2 Нюрнберг
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