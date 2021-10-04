- 13 февраля
- 19:59 Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга» 1
- 15:55 ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба 4
- 4 октября 2021
- 18:15 «Впервые об этом слышу». Клаус из «Нюрнберга» – о работе в «Локомотиве»
- 12:44 36-летний Клаус из «Нюрнберга» – второй кандидат на пост тренера «Локомотива» 9
- 15 августа 2021
- 09:30 Фото Экс-игрок сборной России Рауш стал футболистом «Нюрнберга» из второй Бундеслиги 5
- 10 июля 2021
- 17:11 Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с «Нюрнбергом» 1
- 20 мая 2020
- 00:37 Саенко: «В Германии я был первым номером в трансферном листе Клоппа» 5
- 11 января 2020
- 20:48 Товарищеский матч. «Бавария» крупно проиграла аутсайдеру второй Бундеслиги 2
- 6 июня 2019
- 22:00 «Спартак» интересуется вингером «Спортинга» Перейрой 1
- 18 мая 2019
- 18:38 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Айнтрахт», «Лейпциг» проиграл «Вердеру» и другие результаты
- 11 мая 2019
- 18:28 Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг», «Боруссия» обыграла «Фортуну» 6
- 4 мая 2019
- 18:32 Бундеслига. «Бавария» победила «Ганновер» и другие результаты 32-го тура 1
- 28 апреля 2019
- 20:59 Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом», Лайбольд не реализовал пенальти в добавленное время 5
- 20 апреля 2019
- 18:40 Бундеслига. «Бавария» минимально обыграла «Вердер» и другие результаты 30-го тура
- 17 апреля 2019
- 19:40 Bild сообщил об интересе топ-клубов из Москвы к хавбеку «Нюрнберга». Агент игрока не подтвердил эту информацию 3
- 13 апреля 2019
- 07:00 «Шальке» выиграл в одном из 12 последних матчей 1
- 12 апреля 2019
- 23:28 Бундеслига. «Шальке» сыграл вничью с «Нюрнбергом»
- 6 апреля 2019
- 18:35 Бундеслига. «Байер» проиграл «РБ Лейпцигу», «Айнтрахт» обыграл «Шальке-04»
- 30 марта 2019
- 19:25 Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Вольфсбург» и поднялась на первое место. «Бавария» идет второй 2
- 17 марта 2019
- 22:29 Бундеслига. «Бавария» забила шесть голов «Майнцу» и вернулась на первое место 4
- 2 марта 2019
- 19:34 Бундеслига. «РБ Лейпциг» обыграл «Нюрнберг», «Фортуна» разгромила «Шальке» 1
- 23 февраля 2019
- 22:42 Бундеслига. «Нюрнберг» проиграл «Фортуне» и продлил безвыигрышную серию до 17 матчей
- 19 февраля 2019
- 06:26 Фото Ультрас «Нюрнберга» забросали поле теннисными мячами. Так они протестуют против матчей по понедельникам 1
- 00:28 Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» не смогла победить худшую команду турнира 10
- 5 февраля 2019
- 22:29 Кубок Германии. «Байер» вылетел от команды Бундеслиги 2, «Гамбург» прошел «Нюрнберг» 1
- 2 февраля 2019
- 19:27 Бундеслига. «Бавария» проиграла «Байеру», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Айнтрахтом» 4