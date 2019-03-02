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    Бундеслига. «РБ Лейпциг» обыграл «Нюрнберг», «Фортуна» разгромила «Шальке»

    «РБ Лейпциг» обыграл «Нюрнберг» в матче 24-го тура Бундеслиги со счетом 1:0.

    «РБ Лейпциг» набрал 45 очков и остался на третьей строчке. «Нюрнберг» с 13 очками идет последним (18 место),

    В другом матче «Шальке» разгромно проиграл «Фортуне» – 0:4.

    Результаты других матчей:

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

    Шальке-04 – Фортуна – 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лукебакио (с пенальти), 35; 0:2 – Ковнацки, 62; 0:3 – Раман, 68; 0:4 – Ковнацки, 84.

    Байер – Фрайбург – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Арангуис, 4; 2:0 – Бэйли, 73.

    Айнртахт – Хоффенхайм – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ребич, 20; 1:1 – Жоэлинтон, 43; 1:2 – Белфодил, 60; 2:2 – Халлер, 89; 3:2 – Пасиенсиа, 90+5.

    Удаление: нет – Касим, 66.

    Герта – Майнц – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Штарк (в свои ворота), 46; 1:1 – Груич, 50; 2:1 – Штарк, 60.

    Нюрнберг – РБ Лейпциг – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Клостерманн, 40.

    Нереализованный пенальти: Беренс, 10 – нет.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2019 19:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 2 марта 2019, 22:43

      С Шальке какая то хрень происходит, один сезон нормальный другой тотальный провал и такое чередование идет из сезона к сезону, и тем интересней будет борьба за сохранение прописки, хотя потенциально аутсайдеров пока только три

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