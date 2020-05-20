Саенко: «В Германии я был первым номером в трансферном листе Клоппа»

Экс-игрок сборной России Иван Саенко вспомнил о двух своих сорвавшихся переходах в команды Юргена Клоппа.

«Я лично знаком с Юргеном Клоппом. Я всегда его «Майнцу» забивал голы, возможно, в одном или двух матчах только не забил. И был момент, когда я был первым номером в его трансферном листе. Мне было 19-20 лет. Звонит мне менеджер «Майнца» и говорит: «Мы ведем переговоры с «Карлсруэ» о твоем трансфере. Клопп хочет пообщаться с тобой лично». Заманивали красиво.

Я поехал в Майнц. В Германии у каждого клуба есть титульный спонсор – марка автомобиля. Там был BMW. Стояли BMW M3 – желтая, красная и белая. Менеджер говорит мне: «Если договоримся, любую выбирай – твоя». В отеле мы встретились с Клоппом. Он говорит: «Вань, ты – то, что мне нужно». Мы с ним час общались, он сказал: «Хорошо подумай, я жду тебя в клубе». Это был первый случай. Тогда «Майнц» не договорился с «Карлсруэ».

Затем Клопп возглавляет «Боруссию». Позвонили моему агенту, сказали, что Клопп хочет Саенко в Дортмунд. В Германии все строго: если у тебя есть 5 миллионов на трансферы, больше бюджет раздуть нельзя. Это у нас можно к губернатору зайти. У «Боруссии» было тогда 5-7 миллионов. Тогда они были не так сильны, это потом при Клоппе они взлетели. У них было 5 миллионов на трансферы, за 4 они взяли Суботича, на меня оставили миллион. Мне звонят, говорят: «Вань, миллион». Я ответил: «Да я пешком приду, решите вопрос».

А тут на «Нюрнберг» вышли киевское «Динамо» и «Спартак». И президент «Нюрнберга» понимал, что больше дадут или в «Динамо», или русские. И смысла продавать меня в Дортмунд не было», – рассказал Саенко.