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    Саенко: «В Германии я был первым номером в трансферном листе Клоппа»

    Экс-игрок сборной России Иван Саенко вспомнил о двух своих сорвавшихся переходах в команды Юргена Клоппа.

    «Я лично знаком с Юргеном Клоппом. Я всегда его «Майнцу» забивал голы, возможно, в одном или двух матчах только не забил. И был момент, когда я был первым номером в его трансферном листе. Мне было 19-20 лет. Звонит мне менеджер «Майнца» и говорит: «Мы ведем переговоры с «Карлсруэ» о твоем трансфере. Клопп хочет пообщаться с тобой лично». Заманивали красиво.

    Я поехал в Майнц. В Германии у каждого клуба есть титульный спонсор – марка автомобиля. Там был BMW. Стояли BMW M3 – желтая, красная и белая. Менеджер говорит мне: «Если договоримся, любую выбирай – твоя». В отеле мы встретились с Клоппом. Он говорит: «Вань, ты – то, что мне нужно». Мы с ним час общались, он сказал: «Хорошо подумай, я жду тебя в клубе». Это был первый случай. Тогда «Майнц» не договорился с «Карлсруэ».

    Затем Клопп возглавляет «Боруссию». Позвонили моему агенту, сказали, что Клопп хочет Саенко в Дортмунд. В Германии все строго: если у тебя есть 5 миллионов на трансферы, больше бюджет раздуть нельзя. Это у нас можно к губернатору зайти. У «Боруссии» было тогда 5-7 миллионов. Тогда они были не так сильны, это потом при Клоппе они взлетели. У них было 5 миллионов на трансферы, за 4 они взяли Суботича, на меня оставили миллион. Мне звонят, говорят: «Вань, миллион». Я ответил: «Да я пешком приду, решите вопрос».

    А тут на «Нюрнберг» вышли киевское «Динамо» и «Спартак». И президент «Нюрнберга» понимал, что больше дадут или в «Динамо», или русские. И смысла продавать меня в Дортмунд не было», – рассказал Саенко.

    • Россиянин играл за «Карлсруэ» в 2001 и 2002-05 годах, за «Нюрнберг» – в 2005-08 годах.
    • Клопп возглавлял «Майнц» в 2001-08 годах, «Боруссию» – в 2008-15 годах. С дортмундцами немец дважды выиграл Бундеслигу.

    Источник: Ютуб-канал «Поз и Кос»

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