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    Товарищеский матч. «Бавария» крупно проиграла аутсайдеру второй Бундеслиги

    Во время паузы в Бундеслиге «Бавария» провела товарищеский матч с «Нюрнбергом» и проиграла его. Один из голов у баварцев забил американец Альфонсо Дэвис.

    «Бавария» в Бундеслиге идет на третьей строчке. «Нюрнберг» в дивизионе рангом ниже занимает 16-е место.

    Товарищеский матч

    Нюрнберг (Германия) – Бавария (Германия) – 5:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Фрей, 22; 1:1 – Дэвис, 34; 2:1 – Исхак, 46; 3:1 – Зреляк, 57; 4:1 – Шлойзенер, 60; 5:1 – Хак, 76; 5:2 – Тилльман, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2612

      zatonn 1 час назад

      Это товарняк. Ни о чём не говорит. И не стоит это преподносить как сенсацию

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