Товарищеский матч. «Бавария» крупно проиграла аутсайдеру второй Бундеслиги

Во время паузы в Бундеслиге «Бавария» провела товарищеский матч с «Нюрнбергом» и проиграла его. Один из голов у баварцев забил американец Альфонсо Дэвис.

«Бавария» в Бундеслиге идет на третьей строчке. «Нюрнберг» в дивизионе рангом ниже занимает 16-е место.

Товарищеский матч

Нюрнберг (Германия) – Бавария (Германия) – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Фрей, 22; 1:1 – Дэвис, 34; 2:1 – Исхак, 46; 3:1 – Зреляк, 57; 4:1 – Шлойзенер, 60; 5:1 – Хак, 76; 5:2 – Тилльман, 85.